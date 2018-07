Thomas, el dueño del Tour de Francia

Cuando todo el mundo esperaba un quinto triunfo de Chris Froome y tenía como alternativas a Nairo Quintana, Mikel Landa o Tom Dumoulin, el Tour de Francia tendrá un ganador inesperado, el galés Geraint Thomas, del equipo Sky.

Thomas hizo méritos para lograr la victoria en el Tour, al terminar hoy en tercer lugar en la vigésima y penúltima etapa, una contrarreloj individual de 31 kilómetros en el País Vasco francés, ganada por el holandés Dumoulin.

Al galés solo le quedan los 116 kilómetros de la última etapa, desde Houilles, en la periferia de París, y los Campos Elíseos de la capital francesa, para tocar el cielo con las mano.

“No sé qué comentar. Es simplemente lo máximo. No pensé ganar el Tour de Francia en las tres semanas de carrera y de pronto... he ganado la carrera. No puedo hablar. Es simplemente increíble”, afirmó el británico.

Thomas entró a 14 segundos de Dumoulin, campeón del mundo contrarreloj, al que sacaba 2m 05s antes de esta decisiva etapa, y que tenía casi imposible acceder el primer lugar, pero que pudo consolidar su segunda plaza en la general.