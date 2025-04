Absurdo: la crítica de Europa a la FIFA por el armado del Mundial de Clubes sin dos equipos top

Mientras todos los futboleros, especialmente los europeos, disfrutan de las instancias finales de la Champions League, se acerca el inicio del Mundial de Clubes 2025. Restan menos de dos meses para el inicio de la competencia que reúne a los mejores 32 equipos del planeta, aunque en Europa aseguran que no es tan así y que faltan dos pesos pesados.

En España, particularmente en Diario AS, expusieron algo que puede catalogarse como un error no forzado de la FIFA: dos de los cuatro mejores equipos de Europa no estarán en la Copa del Mundo, en referencia a Barcelona y Arsenal, que están en el top 4 de la Champions, pero no estarán en la cita de Estados Unidos. Y la crítica se expande por el resto del continente.

El error que expone AS es que la Champions 2024/25 no influya en el sistema clasificatorio para el Mundial de Clubes, que comienza inmediatamente después. Cabe recordar que, para determinar a los participantes, se tuvieron en cuenta las cuatro ediciones anteriores, lo que indica que el próximo campeón accederá a la Copa del Mundo 2029.

¿Por qué Barcelona y Arsenal no juegan al Mundial de Clubes?

A la hora de crear el Mundial de Clubes 2025, FIFA le otorgó 12 cupos a UEFA. Estos fueron ocupados por los últimos cuatro campeones de Champions (2021 a 2024) y los ocho mejores clasificados por ranking, con un tope máximo de dos equipos por país.

Chelsea y Manchester City obtuvieron su boleto por haber ganado las Orejonas de 2021 y 2023, respectivamente. De esta manera, dejaron sin chances a Arsenal (tampoco hubiera clasificado por ranking) y a Liverpool, pese a que cosechó más puntos de los otros participantes.

Barcelona puede ganar la Champions 2025, pero no estará en el Mundial. (AP)

Con Barcelona sucedió algo similar: Real Madrid ocupó un lugar por haber ganado -dos veces- la Champions y el acceso restante le quedó al Atlético de Madrid, que quedó 6 puntos arriba de los catalanes en el ranking.

Cuándo empieza el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes, que estrenará formato en 2025, se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 15 de junio de 2025 y el 13 de julio de 2025, desplazando del calendario a la vieja Copa Confederaciones que enfrentaba a las selecciones campeonas en sus respectivos continentes. Por Argentina jugarán River y Boca.