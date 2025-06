Alerta en River: un delantero habría llegado a un acuerdo con otro club y podría irse en este mercado de pases

River tuvo un gran debut en el Mundial de Clubes y ya piensa en el segundo partido ante Monterrey. Sin embargo, el equipo de Marcelo Gallardo recibió varias noticias negativas por las lesiones de Sebastián Driussi y Enzo Pérez, pero, como si fuera poco, en las últimas horas se reveló que uno de sus delanteros estrella tendría un acuerdo para salir en este mercado de pases.

Se trata de Miguel Borja, que habría llegado a un acuerdo de palabra con Tigres de México para sumarse cuando termine el Mundial de Clubes, según contó el periodista Germán García Grova.

El delantero colombiano fue uno de los más cuestionados por los hinchas durante una larga sequía de goles, pero supo responderle de buena manera a Gallardo cuando lo necesitó.

Por eso, en River no tienen pensado desprenderse del futbolista, que tiene contrato hasta diciembre de este año, aunque no hay negociaciones para su renovación, y estarían dispuestos a dejarlo ir solo a cambio de la cláusula de rescisión de cuatro millones de dólares. Por el momento, no hubo contacto entre los clubes.

En el caso de que Tigres decida concretar la operación, el colombiano pondrá fin a su etapa en Núñez y será refuerzo del equipo dirigido por el argentino Guido Pizarro, de buen presente en la Liga MX y que que buscará reforzar su equipo durante el mercado de pases.

A pesar de estos rumores, Borja podría ser titular en el próximo partido de River ante Monterrey por la lesión de Sebastián Driussi.

El colombiano llegó a River en 2022 proveniente de Junior de Barranquilla y disputó más de 80 partidos con el Millonario, donde convirtió goles importantes pero nunca logró afianzarse como indiscutido.