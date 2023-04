Ameal rompió el silencio y dejó al descubierto todos los temas del Mundo Boca

Jorge Amor Ameal aseguró que no tiene dudas de que Juan Román Riquelme será el presidente de Boca.

Jorge Amor Ameal habló de todo en una entrevista para TyC Sports, donde dejó en claro varios temas del Mundo Boca. El presidente xeneize habló de su relación con Juan Román Riquelme, del actual DT Jorge Almirón y del que puso ser y se bajó: Gerardo Martino.

«Tengo entendido que hay que aguantar la presión de Boca, eso lo digo yo. Es muy difícil dirigir a Boca. Es una pasión, eso hay que comprenderlo. El técnico que conoce este club y trabajó en Boca sabe de lo que yo estoy diciendo», aseveró Ameal.

Respecto al actual entrenador, el titular xeneize aseguró que «Boca desde la era Almirón, que es muy corta, ha mejorado muchísimo. En el partido con Central, Boca tuvo otra dinámica y se ve la mano del técnico».

Respecto a su relación con Riquelme, Ameal reveló que está «11 puntos. Estoy muy bien, muy contento. A Román, mucha gente le cuesta entenderlo. Vive adentro del club, todos los santos días trabajando», afirmó.

También se refirió a las próximas elecciones en el club. «Hoy, no hay ninguna duda de que se gana. Tenemos que gestionar y, cuando lleguemos a la etapa de elecciones, tomaremos decisiones», dijo. Aseguró que tarde o temprano, «Riquelme va a ser presidente de Boca, aunque no discutieron aún quién será el candidato oficialista en diciembre. Cuando llegue el momento, lo decidiremos. Si nos distraemos, nos va a ir muy mal en el club. Nos tiene que ir bien para que la gente nos renueve la confianza», completó sobre el tema.

Ameal, el caso Villa y su situación judicial

La postura del presidente de Boca sobre la situación del delantero xeneize, en proceso judicial por violencia de género, es clara. “Nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar al jugador es jugar y trabajar, porque para ellos no es juego, es un trabajo. Primero se tiene que expedir la Justicia y después nosotros reuniremos a la Comisión Directiva y veremos qué hacemos”.

«¿Qué es lo que me gustaría a mí? Que Villa juegue, que nos deleite jugando. Cuando la Justicia se expida, nosotros hablaremos, no tenemos ningún problema. A nosotros nos preocupa la vida de todos los jugadores de Boca, de las divisiones inferiores y de los grandes, de todos. En nombre de Villa, es un muy buen ser humano. De no jugar, lo decidirá la Comisión Directiva».