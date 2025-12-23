Joaquín Gorlero Pizarro, el neuquino que gritó campeón en el kartódromo porteño

Joaquín Gorlero Pizarro, el joven piloto de Neuquén, ratificó su constante crecimiento con una gran conquista: se consagró en la Sudam Junior de la Champion Cup 2025 de IAME Series Argentina, que cerró su actividad en el kartódromo Ciudad de Buenos Aires.

El neuquino llegó a las fechas 9 y 10 como líder del campeonato y por eso afrontó la definición de la Copa de Oro como firme candidato al título. Cumplió con el objetivo y dio un paso clave en una carrera que está en constante ascenso.

El piloto de Neuquén es uno de los mejores del país y lo ratificó.

El paso a paso de la doble fecha

La novena jornada se disputó en la variante N° 2 del trazado porteño, con lluvias presentes durante las primeras competencias de la mañana. Gorlero Pizarro tuvo una clasificación trabajosa y marcó el séptimo tiempo, condicionado por un incidente en su vuelta rápida cuando venía para mejorar su registro.

En el sprint largó desde el P7 y logró una buena recuperación hasta avanzar al P4. Ya en la final, sin lograr encontrar el balance ideal del auto, quedó retrasado en la largada y terminó completando la competencia en el P5. Esos fueron puntos importantes, con la mente puesta en el campeonato.

En la décima y última fecha, con la variante N° 1 como desafío, el clima cambió: sin lluvia y con calor. Desde el inicio, Joaquín mostró su potencial en este trazado al marcar el segundo tiempo en la clasificación, a solo 70 milésimas de la pole. En el sprint, con grilla invertida, largó desde el P5 y fue contundente en pista para quedarse con la victoria, resultado clave en la definición del campeonato.

En la final largó desde la primera fila y, tras un toque con el puntero que le impidió sostenerse adelante, completó la competencia en el quinto puesto. Con esta óptima actuación, el clasificador final decretado por las autoridades le permitió validar los puntos conseguidos para asegurar el título.

Gorlero Pizarro, por los aires, en una de las curvas del circuito capitalino.

La palabra del campeón

Con la confirmación oficial del campeonato, Gorlero Pizarro valoró el significado de esta consagración: “Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance por quedarnos con el título por nuestros propios resultados en pista. Lamentablemente, tuvimos que esperar a la definición del clasificador oficial después de que las autoridades tomaran algunas decisiones para quedarnos con el campeonato«.

«Este año fue muy bueno para nosotros. Es nuestra primera temporada en Junior, corrimos contra pilotos con mucha más experiencia que nosotros y les dimos pelea desde el principio. Estamos muy felices por lo que conseguimos”, cerró.

Joaquín y su papá Jorge, inseparables en cada prueba.

Con la temporada ya cerrada, el piloto también quiso destacar el apoyo recibido a lo largo del año. En ese sentido, expresó: “Quiero agradecer especialmente a mi viejo, a mi vieja, a mi hermana, a mi madrina, a toda mi familia, al equipo Orange, a mis sponsors: Camrock Servicios Generales, al Instituto Provincial de Juegos de Azar de Neuquén, a Cotillón Siglo 21 y a todos los que me acompañan”.

Finalizada la última competencia del año, Joaquín Gorlero Pizarro cerró su primera temporada en la Sudam Junior de la mejor manera posible, consagrándose campeón de la Copa de Oro con 186 puntos. Le sacó 3 a Valentino Manta (183) y Jonás Gómez completó el podio con 166

Info: Prensa Joaquín Gorlero Pizarro. Fotos: Juan P. Casella