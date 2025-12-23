Fórmula 1: el regalo que recibió Franco Colapinto para Navidad

La temporada de la Fórmula 1 terminó de la mejor manera con el Gran Premio de Abu Dabi y, como marca la tradición en el paddock, los pilotos participaron una vez más del ya clásico Secret Santa, el intercambio de regalos navideños anónimos en el que cada corredor debe adivinar quién fue su obsequiante.

Uno de los primeros casos que salió a la luz fue el de Franco Colapinto, que volvió a captar la atención de las redes sociales por partida doble: tanto por lo que recibió como por lo que regaló.

El piloto argentino fue sorprendido por Yuki Tsunoda, quien le hizo un regalo tan simple como simbólico: un Funko Pop personalizado del japonés.

El gesto, cargado de humor y cariño, no tardó en viralizarse entre los fanáticos, que celebraron la buena relación entre ambos. “Para que no me olvide”, fue la frase que acompañó el obsequio y que terminó de sellar el momento.

Tsunoda le regaló un Funko de el mismo a Franco 😂



Esto es claramente en venganza por el año pasado cuando le regaló un mate#F1 #Colapinto pic.twitter.com/HFCaWmee3H — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) December 23, 2025

Pero Franco no se quedó atrás. En el sorteo realizado tras el Gran Premio de Brasil se definió que debía regalarle a Oliver Bearman, el joven británico de Haas.

La elección del argentino fue tan ingeniosa como reveladora: una remera con un osito vestido con la camiseta de la Selección Argentina, gorra con la bandera nacional y el número junto al apellido Bearman.

El detalle no pasó desapercibido. El apellido del británico se traduce literalmente como “hombre oso”, lo que delató rápidamente al oriundo de Pilar como el autor del regalo cuando las cámaras enfocaron a Bearman mostrándolo entre risas.

Esta fue la segunda participación de Colapinto en el Secret Santa de la Fórmula 1. En 2024, cuando su aparición en la categoría fue casi de último momento, había sorprendido a Tsunoda con un set de mate, en tiempos en los que el japonés competía para Racing Bulls, antes de su llegada a Red Bull tras la segunda carrera de la temporada 2025 en reemplazo de Liam Lawson.