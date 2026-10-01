Arde el PreFederal, con el segundo capítulo de clásicos en Neuquén, Regina, Plottier y Plaza Huincul

Los equipos ya se conocen, asomaron los favoritos y hubo sorpresas, pero lo más atrapante del PreFederal de básquet está en las fechas clásicas. Y este viernes 2 de octubre irá la segunda de la temporada, porque el sexto capítulo de la competencia tendrá acción en Villa Regina, Neuquén, Plaza Huincul y Plottier.

Los cuatro partidos serán a las 21:30, con el siguiente programa: Club Plottier vs. Centro Español, en El Histórico; Pérfora vs. Petrolero Argentino, en el Piti Claris; Atlético Regina vs. Deportivo Roca, en La Calderita; e Independiente vs. Pacífico, en La Caldera.

Con cinco jornadas disputadas, la tabla está partida al medio, con cuatro equipos en positivo y cuatro que deberán remarla. Mandan Pérfora y Roca con 9 (4-1), Español y el Decano son escoltas con 8 (3-2) y en la zona baja están Regina, Petrolero (7, con 2-3), Plottier e Independiente (6, con 1-4).

El Albo y Roca tendrán su segundo encuentro, ahora en La Calderita. En el Gimena Padín festejó en Naranja. (Prensa Deportivo Roca)

Fecha clave, con favoritos marcados

Pérfora y Roca fueron los mejores en el inicio del torneo y afrontarán esta fecha clásica de diferente manera: el Verde actuará ante su gente y eso significa una ventaja en una serie que además lo tiene como dominador en los últimos tiempos. A priori, el Depo la tendrá más complicada, ante un Albo que mejoró en las producciones como local y está ante la gran chance de emparejar su registro.

Pérfora se quedó con el primer derby de Plaza en La Cueva. Ahora se mudan al Piti Claris. (Prensa Petrolero Argentino)

En la capital neuquina, el Rojo llegá entonado porque logró su primera victoria en el certamen. Se sacó la mufa y una victoria clásica lo pondría en una situación expectante. Club Plottier, por su parte, necesita el triunfo, aunque enfrente tendrá al Torito, que viene de un doblete clave: superó a Independiente en tiempo extra y le sacó el invicto a Pérfora. Sin dudas, será una noche con un montón de atractivos.

Referencias: así salieron los cuatro clásicos de la fecha inaugural

Pérfora fue el único que festejó de visitante en la fecha inaugural de clásicos, pero también el que más diferencia sacó: 95-79 ante Petrolero, en La Cueva, con Julián Ruiz como gran figura (valoración de 33, 23 puntos y 7 asistencias). Español también tuvo ventaja de 16 (82-66), aunque fue en El Templo, con una actuación muy regular, goleo repartido y Franco Pennachiotti (16 puntos y 10 rebotes) como jugador de la noche.

En el Gimena Padín, Roca hizo la diferencia en la primera mitad, pero el Albo remontó en el cierre y provocó algunas dudas, antes del 83-75. Los mejores del Depo fueron Tomás Quinteros (22) y Lucas Villanueva (14 más 8). Y en Neuquén se dio el resultado más gasolero, con una trabajada victoria de Pacífico sobre Independiente, en el Viejo Ramírez. Terminaron 66-61 y el interno Alex Soria como jugador top, con 15 tantos y 9 recobres. Hoy será la segunda función: ¿repiten o empatan las series?