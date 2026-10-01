Arde el PreFederal, con el segundo capítulo de clásicos en Neuquén, Regina, Plottier y Plaza Huincul
Este viernes 2 a las 21:30 se verán las caras Independiente-Pacífico, Atlético Regina-Deportivo Roca, Club Plottier-Español y Pérfora-Petrolero.
Los equipos ya se conocen, asomaron los favoritos y hubo sorpresas, pero lo más atrapante del PreFederal de básquet está en las fechas clásicas. Y este viernes 2 de octubre irá la segunda de la temporada, porque el sexto capítulo de la competencia tendrá acción en Villa Regina, Neuquén, Plaza Huincul y Plottier.
Los cuatro partidos serán a las 21:30, con el siguiente programa: Club Plottier vs. Centro Español, en El Histórico; Pérfora vs. Petrolero Argentino, en el Piti Claris; Atlético Regina vs. Deportivo Roca, en La Calderita; e Independiente vs. Pacífico, en La Caldera.
Con cinco jornadas disputadas, la tabla está partida al medio, con cuatro equipos en positivo y cuatro que deberán remarla. Mandan Pérfora y Roca con 9 (4-1), Español y el Decano son escoltas con 8 (3-2) y en la zona baja están Regina, Petrolero (7, con 2-3), Plottier e Independiente (6, con 1-4).
Fecha clave, con favoritos marcados
Pérfora y Roca fueron los mejores en el inicio del torneo y afrontarán esta fecha clásica de diferente manera: el Verde actuará ante su gente y eso significa una ventaja en una serie que además lo tiene como dominador en los últimos tiempos. A priori, el Depo la tendrá más complicada, ante un Albo que mejoró en las producciones como local y está ante la gran chance de emparejar su registro.
En la capital neuquina, el Rojo llegá entonado porque logró su primera victoria en el certamen. Se sacó la mufa y una victoria clásica lo pondría en una situación expectante. Club Plottier, por su parte, necesita el triunfo, aunque enfrente tendrá al Torito, que viene de un doblete clave: superó a Independiente en tiempo extra y le sacó el invicto a Pérfora. Sin dudas, será una noche con un montón de atractivos.
Referencias: así salieron los cuatro clásicos de la fecha inaugural
Pérfora fue el único que festejó de visitante en la fecha inaugural de clásicos, pero también el que más diferencia sacó: 95-79 ante Petrolero, en La Cueva, con Julián Ruiz como gran figura (valoración de 33, 23 puntos y 7 asistencias). Español también tuvo ventaja de 16 (82-66), aunque fue en El Templo, con una actuación muy regular, goleo repartido y Franco Pennachiotti (16 puntos y 10 rebotes) como jugador de la noche.
En el Gimena Padín, Roca hizo la diferencia en la primera mitad, pero el Albo remontó en el cierre y provocó algunas dudas, antes del 83-75. Los mejores del Depo fueron Tomás Quinteros (22) y Lucas Villanueva (14 más 8). Y en Neuquén se dio el resultado más gasolero, con una trabajada victoria de Pacífico sobre Independiente, en el Viejo Ramírez. Terminaron 66-61 y el interno Alex Soria como jugador top, con 15 tantos y 9 recobres. Hoy será la segunda función: ¿repiten o empatan las series?
Comentarios