El primer empleo en Río Negro traerá ayuda estatal a las empresas: cuáles son los beneficios impositivos

Las empresas y comercios de Río Negro que faciliten el primer empleo formal de los jóvenes de entre 18 y 29 años residentes de la provincia podrán acceder a beneficios impositivos mediante una ayuda estatal para afrontar las cargas laborales.

La medida se contextualiza con la Ley de Empleo Joven tiene sus años y que reimpulsó ahora el gobierno provincial con la reglamentación y pautas claras para conectar a la juventud en el mundo del trabajo y generar una sinergia entre el sector privado y público en materia laboral.

La Ley 4813 que fue reglamentada días atrás, establece incentivos para que las empresas rionegrinas contraten a los jóvenes que tengan un mínimo de residencia de seis meses en la Provincia, estén desempleados y busquen tener su primer empleo formal. Y además genera que los jóvenes tengan prácticas profesionalizantes rentadas en el sector privado, que a su vez recibe la ayuda del Estado a costear las cargas laborales.

María Martha Avilez, secretaria de Trabajo de Río Negro, remarcó que si bien la ley llega hasta los 29 años, se apunta a una franja etaria hasta los 23 años que por estadísticas es el segmento con mayor necesidad de insertarse en el mundo laboral.

“Tenemos consultas de pequeños y medianos comerciantes que es el núcleo duro al que queremos apuntar, que están en la zona de los grandes proyectos energéticos y ofrecen servicios”, señaló Avilez, aunque remarcó que el mayor interés se despertó en los jóvenes ya que alrededor de 500 canalizaron consultas respecto de cómo acceder a su primer trabajo formal y ser parte del programa provincial Empleo Joven.

Un programa para promover la inserción laboral de la juventud

El programa tiene el objeto de “promover la inserción laboral, la capacitación para el empleo, el fortalecimiento de la empleabilidad y el desarrollo de trayectorias laborales sostenibles para jóvenes rionegrinos” y para eso el Estado ofrece formación profesional, certificación de competencias y acompañamiento a la inserción laboral.

Ese programa conecta el Servicio de Empleo Rionegrino, que tendrá un formulario específico para que comercios y empresas postulen para otorgar el primer empleo, con la ayuda del gobierno provincial que asumirá costos de las cargas laborales entre un 50 y 75% dependiendo los casos.

Avilez aclaró que la Provincia “no paga los salarios, se hace cargo del costo laboral” y ejemplificó que el caso de una empleada del rubro hotelero con un salario básico de 1,6 millones de pesos por la tarea de mucama, el Estado asumirá el costo de unos 680.000 pesos que insumen las cargas laborales.

La secretaría de Trabajo además busca generar nexos con las entidades empresariales para la cooperación y vinculación de los programas del Estado en materia laboral, por eso semanas atrás se firmó convenios con cuatro entidades empresarias de Bariloche como la Cámara de Turismo; Federación de Empresas y Entidades; la Asociación Hotelera y Gastronómica; y la Asociación de Hoteles de Turismo (4 y 5 estrellas). La próxima semana será el turno de otras entidades del resto de la provincia.

Beneficios para las empresas

Para el sector privado, la reglamentación de la Ley 4813 establece la creación de un Registro Único de beneficiarios del Régimen Especial de Beneficios Fiscales para la Promoción del Empleo de Jóvenes Rionegrinos y tras un cruzamiento de datos con la Agencia de Recaudación Provincial si una compañía contrata un joven accederá a beneficios fiscales.

Esos incentivos que otorgará el Gobierno consisten en la utilización de créditos fiscales calculados sobre las contribuciones patronales efectivamente abonadas. Los créditos podrán ser aplicados al pago de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor.

Según la reglamentación, en el caso del crédito fiscal aplicable al impuesto sobre los Ingresos Brutos no podrá superar el 50% del impuesto determinado en cada anticipo mensual. Respecto de los impuestos Inmobiliario y Automotor, los bienes deberán encontrarse registrados a nombre del beneficiario y afectados al desarrollo de la actividad económica promovida.

Los empleadores interesados en el programa de beneficios fiscales deberán acreditar la inscripción regular ante organismos fiscales nacionales, provinciales y municipales y el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

La autoridad de aplicación puede dar de baja los beneficios impositivos si hay incumplimientos de las obligaciones previstas en la ley.