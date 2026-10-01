Vino a la Montaña en San Martín de los Andes: degustaciones, bodegas y brindis, 10 y 11 de octubre

Se vienen dos jornadas con muchas propuestas y actividades para conocer y disfrutar los vinos de la Patagonia. Serán el sábado 10 y domingo 11 de octubre, de 18 a 23 horas, en el Loi Suites Chapelco Hotel, de San Martín de los Andes, cuando se lleve adelante una nueva edición de “Vino a la Montaña” que reúne a unas 15 bodegas de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Desde la organización se compartió la agenda de cada día para que los asistentes puedan elegir cuándo ir. Para agendar: el sábado 10, a las 19.30 horas será el brindis de apertura del evento. Minutos después, la sommelier Daniela Hernández, Embajadora del Vino Neuquino contará todo sobre la producción en las tierras de esta provincia.

Más tarde, a las 20.40, la Sommelier Patricia Araya, hará lo propio sobre los vinos de Río Negro. Luego llegará el tiempo de compartir dos posibles maridajes: desde las 21.20, las truchas ahumadas de Kaizen se presentarán junto a un Chardonnay, para luego dejar lugar al encuentro de los chocolates de La Vieja Aldea maridados con diferentes vinos patagónicos.

Las actividades del domingo 11 comenzarán a las 19.30 horas con la introducción sobre la Regiones Vitivinícolas de Neuquén, a cargo del Sommelier Sergio Landoni, también Embajador del Vino Neuquino. Luego se degustarán la truchas Kaizen pero en encuentro con un Pinot Noir.

Finalmente, será el turno de la presentación de dos bodegas. Primero, desde las 20.50, la Ingeniera Agrónoma Clara Rubio, presentará los vinos de Estancia Chimehuín, una producción que se realiza entre Junín y San Martín de los Andes. A las 21.30, será el turno de Carlos Videla Dorna, que presentará sus vinos elaborados en el Valle Medio de Río Negro. Para el cierre, previsto para las 22.30, se realizará un brindis con un espumante neuquino.

Desde la organización informaron que ya están a la venta las entradas a través del enlace https://qrticket.app/e/Vino-a-la-Montana-2026. Estas incluyen la copa del evento, unas empanadas gourmet y la participación en todas las actividades y degustaciones de cada jornada. El valor de la misma es de $40.000 por día.

Acompañan y hacen posible este evento con su apoyo NeuquénTur, Andina Cambio, Kaizen Truchas Patagonia, La Vieja Aldea, el Wine Bar de Paihuen, Patagonia Solar, Transportes Imaz, Cristalmet Aberturas de Alta Prestación y Franklin Ravelo Bienes Raíces.

Se pueden seguir todas las novedades de este evento en el Instagram @vinoalamontana.sma o en la web www.vinoalamontana.com.ar. Se sugiere adquirir la entrada con anticipación porque el cupo es limitado.