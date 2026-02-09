Argentina comenzó su participación en los JJOO de Invierno con el debut de los rionegrinos Dal Farra y Sauma.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 comenzaron este viernes y se extenderán hasta el domingo 22 de febrero. Argentina cuenta con una delegación de 8 deportistas, la más numerosa desde Turín 2006, que competirán en las diferentes disciplinas.

Este domingo inició la actividad del equipo argentino con el debut de Nicole Begué en descenso femenino de esquí alpino. La deportista de 19 años nacida en Estados Unidos, pero que decidió representar a Argentina, finalizó en la 30° ubicación. La prueba estuvo marcada por el duro accidente que protagonizó Lindsey Vonn, que debió ser retirada en helicóptero.

Luego, los protagonistas de la jornada fueron los barilochenses Franco Dal Farra y Mateo Sauma. Ambos disputaron la prueba de 20 kilómetros de esquiatlón. Dal Farra terminó en el puesto 61 con un tiempo de 53m48s.3, mientras que Sauma finalizó 67°, aunque no pudo completar el recorrido total por ser alcanzado por el noruego Johannes Klaebo, ganador de la prueba. Los rionegrinos terminaron con buenas sensaciones, ya que fueron los mejores sudamericanos de la prueba.

Sauma debutó junto a Del Farra este domingo.

La delegación argentina cuenta con la participación de cuatro rionegrinos: Dal Farra, Sauma, Francesca Baruzzi y Agustina Groetzner, todos pertenecientes del Club Andino Bariloche.

La acción para los argentinos seguirá hoy, con la disciplina Luge Femenino, que tendrá la participación de la bonaerense Verónica Ravenna. El martes volverán a la actividad Dal Farra y Sauma, quienes competirán en la clasificación Sprint de Esquí de fondo. Además, será el debut de Agustina Groetzner en esquí de fondo femenino y de Francesca Baruzzi, en esquí alpino combinado en slalom.