Cinco esquiadores regionales representarán a Argentina en los JJOO de Invierno de Italia

Bariloche tendrá cuatro representantes en los JJOO de Invierno 2026, la mitad de la delegación Argentina. Gentileza Club Andino Bariloche

La Federación Argentina de Ski, Snowboard y Andinismo anunció la lista de atletas argentinos que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 y cinco regionales estarán en la delegación, con fuerte representación de Bariloche.

Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra, Agustina Groetzner y Mateo Sauma, los cuatro atletas del Club Andino Bariloche serán parte de la comitiva en esquí alpino la primera y los restantes competirá en esquí de fondo, al igual de Nahiara Díaz, de Caviahue, Neuquén.

Además integran la delegación argentina Nicole Begué y Tiziano Gravier (esquí alpino) y Verónica Ravenna en deportes de hielo.

Argentina tendrá la mayor delegación para unos JJJOO de Invierno desde hace dos décadas.

Los JJOO de Invierno Milán y Cortina d’Ampezzo se disputarán del 6 al 22 de febrero, con la participación de 93 países y más de 3.500 atletas.

Cuatro barilochenses a la nieve de Milán

El Club Andino Bariloche destacó la participación de sus atletas de alto rendimiento.

En esquí alpino, Francesca Baruzzi, actual número uno del país en su disciplina, afrontará sus segundos Juegos Olímpicos tras su participación en Beijing 2022, donde alcanzó un doble Top 30. Durante la última temporada, Baruzzi logró un resultado histórico para la Argentina al ingresar en una prueba técnica de Copa del Mundo, reafirmando su lugar entre la élite internacional del ski alpino.

En esquí de fondo, la delegación estará encabezada por Franco Dal Farra, referente indiscutido de la disciplina a nivel nacional y sudamericano. Olímpico en Beijing 2022, Dal Farra llegará a Milano–Cortina tras una temporada histórica, con participación completa en el exigente Tour de Ski, presencia sostenida en el circuito de Copa del Mundo y una extensa trayectoria mundialista que lo posiciona como uno de los atletas más consolidados del equipo argentino.

Además estarán Mateo Sauma, segundo en el ranking Sudamericano y con experiencia en campeonatos mundiales de mayores y junior, y Agustina Groetzner, líder del circuito sudamericano en pruebas de distancia, con participación en los últimos dos Campeonatos Mundiales y antecedentes olímpicos juveniles en Lausanne 2020.

La neuquina Nahiara Díaz también participó en Beijing 2022 donde quedó en el puesto 83º en Sprint y 96º en 10k clásico.

En tanto, Nicole Begué es de Ushuaia, Tierra del Fuego, y proviene de una familia de olímpicos, con su abuelo fundador del cerro Castor y su padre que compitió en 1992 y 1994.

Como tiene nacionalidad estadounidense, Begué en 2024 representó a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de la Juventud Gangwon.

Tiziano Gravier es hijo de la exmodelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier, quien ya participó en los Juegos de 2020 y disputó tres mundiales.

Verónica Ravenna, nacida en Capital Federal, pero residente en Canadá, también integra la delegación argentina en la disciplina del luge, uno de los deportes de invierno mediante el cual descienden a unos 140 kilómetros por hora.