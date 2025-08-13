Argentina pisa fuerte en los Juegos Panamericanos Junior: todas las medallas que consiguió

Los Juegos Panamericanos Junior se llevan a cabo en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto y la delegación argentina, compuesta por 338 atletas ya está marcando tendencia en solo cuatro días de competencia. Con 172 varones y 166 mujeres, buscará superar la sexta posición conseguida en la primera edición de Cali-Valle 2021.

En la anterior edición, el equipo argentino consiguió 73 medallas: 19 doradas, 22 plateadas y 32 de bronce. En este caso, suma 29 preseas en total hasta el momento.

Los primeros podios para la delegación se dieron en ciclismo, con la medalla plateada de Julia Benedetti Venturella y la de bronce de Delfina Dibella Latorre. Ambas lo consiguieron en ruta contrarreloj individual. Luego se sumaron Lucía Miralles y Nicolás Reynoso, con otras dos medallas plateadas en cross-country mountain bike femenino y masculino. Mientras que el neuquino Manuel Turone consiguió otra plateada en el BMX Freestyle.

Las otras alegrías en los primeros días fueron conseguidas en natación. La primera medalla dorada llegó de la mano de Agostina Hein en 400 metros libres. Además, integró el equipo del relevo libre femenino 4×100 que ganó la medalla de bronce, junto con Cecilia Dieleke, Magdalena Portela Walter, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna y Malena Santillán. Pero no se quedó ahí, también dio su aporte para levantar la medalla plateada en el relevo 4×100 libre mixto, junto con Portela, Gauna, Matías Chaillou, Matías Santiso y Ulises Saravia Peláez.

Por su parte, Malena Santillán consiguió otra dorada en los 200 metros espalda, donde además marcó un récord sudamericano de 2:10.36. En esa misma disciplina, Cecilia Dieleke se quedó con la medalla de bronce y, a su vez, ganó la de plata en los 100 metros de la misma categoría.

Mientras que Ulises Saravia le dio la tercera dorada a la Argentina, en la final de los 100 metros de espalda masculino, con un tiempo de 53.89 (récord panamericano junior). Además, se colgó la plateada en la prueba de 4x100m relevo combinado mixto, junto a Dante Nichola Rho, Agostina Hein y Lucía Gauna.

Todas las medallas argentinas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025

Medallas doradas

Agostina Hein – Natación – 400 metros libres femenino

Malena Santillán – Natación – 200 metros espalda (récord sudamericano)

Ulises Saravia – Natación – 100 metros espalda (récord panamericano junior)

Medallas plateadas

Julieta Benedetti Venturella – Ciclismo Ruta -Contrarreloj individual femenino

Lucía Miralles – Ciclismo Mountain Bike – Cross-Country femenino

Nicolás Reynoso – Ciclismo Mountain Bike – Cross-Country masculino

Manuel Turone – Ciclismo BMX Freestyle

Agustín Annese, Fernando Álvarez, Marcos Rojas y Martín Mansilla – Remo – Cuatro sin timonel masculino

Joaquín Cisneros – Tiro – Trap masculino

Agostina Hein, Magdalena Portela Walter, Lucía Gauna, Matías Chaillou, Matías Santiso y Ulises Saravia Peláez – Natación – 4×100 relevo estilo libre mixto

Ulises Cazau – Natación – 100 metros mariposa

Catalina Borrelli – Esgrima – Sable individual femenino

Segundo Portabales – Squash- Individual masculino

Cecilia Dieleke – Natación – 100 metros espalda

Ulises Saravia, Dante Nichola Rho, Agostina Hein y Lucía Gauna – Natación – 4 x 100m relevo combinado mixto

Santiago Gruñeiro, Mateo Duque, Agustín Ferrari y Ramiro Videla – Ciclismo pista – persecución por equipos

Guadalupe Díaz, Valentina Méndez y Valentina Luna – Ciclismo pista – velocidad por equipos

Santino Menin – Remo – Un Par de Remos Cortos Masculino

Medallas de bronce

Delfina Dibella Latorre – Ciclismo Ruta – Contrarreloj individual femenino

Josefina Mella – Tiro – Pistola 10m aire femenino

Cecilia Dieleke, Magdalena Portela Walter, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna, Agostina Hein, Malena Santillán – Natación – 4×100 Relevo estilo libre femenino

Josefina Mella – Tiro – Tiro Deportivo

Cecilia Dieleke – Natación – 200 metros espalda

Matías Santiso – Natación – 200 metros libres

Alem Yuma – Judo – -81kg masculino

Morena Domínguez – Skateboarding – Street femenino

Tomás Roberti y Tobías Weise Gontier – Gimnasia en trampolín sincronizado masculino

Alma Pueyo – Tiro con Arco – Recurvo Individual Femenino

Esteban Silva – Tiro con Arco – Recurvo Individual Masculino