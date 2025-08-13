Argentina pisa fuerte en los Juegos Panamericanos Junior: todas las medallas que consiguió
La delegación argentina lleva más de 20 medallas en tan solo cuatro días de competencia. Repasá todas las preseas conseguidas.
Los Juegos Panamericanos Junior se llevan a cabo en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto y la delegación argentina, compuesta por 338 atletas ya está marcando tendencia en solo cuatro días de competencia. Con 172 varones y 166 mujeres, buscará superar la sexta posición conseguida en la primera edición de Cali-Valle 2021.
En la anterior edición, el equipo argentino consiguió 73 medallas: 19 doradas, 22 plateadas y 32 de bronce. En este caso, suma 29 preseas en total hasta el momento.
Los primeros podios para la delegación se dieron en ciclismo, con la medalla plateada de Julia Benedetti Venturella y la de bronce de Delfina Dibella Latorre. Ambas lo consiguieron en ruta contrarreloj individual. Luego se sumaron Lucía Miralles y Nicolás Reynoso, con otras dos medallas plateadas en cross-country mountain bike femenino y masculino. Mientras que el neuquino Manuel Turone consiguió otra plateada en el BMX Freestyle.
Las otras alegrías en los primeros días fueron conseguidas en natación. La primera medalla dorada llegó de la mano de Agostina Hein en 400 metros libres. Además, integró el equipo del relevo libre femenino 4×100 que ganó la medalla de bronce, junto con Cecilia Dieleke, Magdalena Portela Walter, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna y Malena Santillán. Pero no se quedó ahí, también dio su aporte para levantar la medalla plateada en el relevo 4×100 libre mixto, junto con Portela, Gauna, Matías Chaillou, Matías Santiso y Ulises Saravia Peláez.
Por su parte, Malena Santillán consiguió otra dorada en los 200 metros espalda, donde además marcó un récord sudamericano de 2:10.36. En esa misma disciplina, Cecilia Dieleke se quedó con la medalla de bronce y, a su vez, ganó la de plata en los 100 metros de la misma categoría.
Mientras que Ulises Saravia le dio la tercera dorada a la Argentina, en la final de los 100 metros de espalda masculino, con un tiempo de 53.89 (récord panamericano junior). Además, se colgó la plateada en la prueba de 4x100m relevo combinado mixto, junto a Dante Nichola Rho, Agostina Hein y Lucía Gauna.
Todas las medallas argentinas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025
Medallas doradas
Agostina Hein – Natación – 400 metros libres femenino
Malena Santillán – Natación – 200 metros espalda (récord sudamericano)
Ulises Saravia – Natación – 100 metros espalda (récord panamericano junior)
Medallas plateadas
Julieta Benedetti Venturella – Ciclismo Ruta -Contrarreloj individual femenino
Lucía Miralles – Ciclismo Mountain Bike – Cross-Country femenino
Nicolás Reynoso – Ciclismo Mountain Bike – Cross-Country masculino
Manuel Turone – Ciclismo BMX Freestyle
Agustín Annese, Fernando Álvarez, Marcos Rojas y Martín Mansilla – Remo – Cuatro sin timonel masculino
Joaquín Cisneros – Tiro – Trap masculino
Agostina Hein, Magdalena Portela Walter, Lucía Gauna, Matías Chaillou, Matías Santiso y Ulises Saravia Peláez – Natación – 4×100 relevo estilo libre mixto
Ulises Cazau – Natación – 100 metros mariposa
Catalina Borrelli – Esgrima – Sable individual femenino
Segundo Portabales – Squash- Individual masculino
Cecilia Dieleke – Natación – 100 metros espalda
Ulises Saravia, Dante Nichola Rho, Agostina Hein y Lucía Gauna – Natación – 4 x 100m relevo combinado mixto
Santiago Gruñeiro, Mateo Duque, Agustín Ferrari y Ramiro Videla – Ciclismo pista – persecución por equipos
Guadalupe Díaz, Valentina Méndez y Valentina Luna – Ciclismo pista – velocidad por equipos
Santino Menin – Remo – Un Par de Remos Cortos Masculino
Medallas de bronce
Delfina Dibella Latorre – Ciclismo Ruta – Contrarreloj individual femenino
Josefina Mella – Tiro – Pistola 10m aire femenino
Cecilia Dieleke, Magdalena Portela Walter, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna, Agostina Hein, Malena Santillán – Natación – 4×100 Relevo estilo libre femenino
Josefina Mella – Tiro – Tiro Deportivo
Cecilia Dieleke – Natación – 200 metros espalda
Matías Santiso – Natación – 200 metros libres
Alem Yuma – Judo – -81kg masculino
Morena Domínguez – Skateboarding – Street femenino
Tomás Roberti y Tobías Weise Gontier – Gimnasia en trampolín sincronizado masculino
Alma Pueyo – Tiro con Arco – Recurvo Individual Femenino
Esteban Silva – Tiro con Arco – Recurvo Individual Masculino
