El neuquino Manuel Turone se colgó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

El neuquino Manuel Turone se quedó con la medalla de plata en BMX Freestyle en los Juegos Panamericanos Junior. De esta manera, la delegación argentina consiguió un nuevo podio en el certamen.

Luego de las primeras medallas conseguidas en ciclismo MTB los dos primeros días de competición, llegó la presea plateada en el BMX Freestyle de la mano de Manuel Turone, quien peleó mano a mano por el oro.

El joven de 17 años se subió al segundo escalón del podio para colgarse la medalla de plata. Ayer había logrado el primer puesto en la tercera serie clasificatoria, con un puntaje de 81.17, pero hoy fue segundo en la final por medallas, con 91 puntos.

El podio fue completado por el colombiano Saúl Hernández (oro, 92.67) y el brasilero Davi Gibim (bronce, 79.67).

El neuquino se subió al podio de los Juegos Panamericanos.

Manuel Turone y la décima medalla para Argentina

Con la obtención de la presea plateada de Manuel Turone, la delegación argentina cosechó un total de diez medallas hasta el momento, cinco de ellas fueron conseguidas por el Ciclismo en sus diferentes modalidades.