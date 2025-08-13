Un campeón con River de la Libertadores 2018 defendió Cavani: «Me da bronca el destrato con él»

Edinson Cavani atraviesa un delicado presente en Boca. El experimentado delantero es uno de los apuntados en la crisis que padece el Xeneize por su bajo nivel. Pero ahora, un ex River que fue campeón en Madrid 2018 salió a defenderlo.

Ignacio Scocco, quien fue protagonista en la última Copa Libertadores del Millonario, criticó los comentarios que recibió el Matador por su bajo rendimiento en el conjunto de la Ribera: “Me da bronca el destrato de la gente para con él”.

“Le tengo un respeto enorme a Cavani. Es una figura mundial”, comentó el exdelantero ante la consulta del periodista Gastón Edul, en el programa «Gol Gana» del canal de streaming Olga.

En ese sentido, Nacho se animó a compararlo con Gonzalo Higuaín, quien fue muy criticado por sus goles errados en la Selección Argentina, principalmente ante Alemania y Chile. “Lo que está pasando con él, como en su momento pasó con el Pipa, me parece una falta de respeto”, sentenció.

La banca de Scocco a Edinson Cavani

Pese a que el Matador viste la camiseta azul y oro, Scocco aseguró que quiere que “le vaya bien” y bancó al delantero de 38 años: “Todos hemos tenido momentos en los que no nos sale una y empeora con cada partido por la presión que sentís».