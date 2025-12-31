Atención Colapinto: Alpine fija un objetivo ambicioso para 2026

Alpine tuvo un cierre de temporada complicado en la Fórmula 1. En la última carrera, Franco Colapinto y Pierre Gasly finalizaron en los últimos puestos en Abu Dhabi. El argentino, particularmente, se mostró muy frustrado con el rendimiento de su A525 en sus últimos fines de semana de competencia.

Steve Nielsen, director general de la escudería francesa, tiene en claro que en 2026, con un A526 renovado, los objetivos serán distintos: «Quiero estar compitiendo cada fin de semana, idealmente por puntos», señaló. Este año, el equipo fue el que menos puntos sumó, con 22 unidades, todas obtenidas por Gasly.

«Lo hemos logrado en algún fin de semana aislado este año, pero con demasiada frecuencia hemos estado muy lejos, en la parte de atrás. Ese no es el lugar al que pertenece este equipo, no es donde tradicionalmente está Enstone y no es donde queremos estar. Necesitamos luchar en la parte alta del pelotón medio por puntos todos los fines de semana», sostuvo el británico.

Los cambios en Alpine para la temporada entrante

Alpine dejaráatrás la unidad de potencia Renault para pasar a utilizar un motor desarrollado por Mercedes, junto a su caja de cambios y suspensión. «Puedo decirte que estamos construyendo un coche mejor el año que viene que el que tenemos este año. No puedo decirte si eso nos colocará primeros, décimos o vigésimos en la parrilla. Estoy convencido de que hemos dado un paso adelante, pero los otros nueve equipos están haciendo lo mismo, así que no sabes cuánto progreso han hecho ellos», explicó Nielsen.

«Lo único que sé es que estamos mejorando nuestra estructura, estamos incorporando personal en las áreas en las que somos débiles, y ese proceso de desgaste empieza ahora. No puedes darle la vuelta a estas cosas en unos pocos meses ni siquiera en un año», agregó. Una de las críticas constantes a la escudería fue el tiempo en boxes, sensiblemente más largo que el del resto de los equipos, y sin dudas será uno de los aspectos a corregir de cara al futuro.

El flamante A526 será presentado el 23 de enero en Barcelona, a las 12:30 (17:30 hora argentina). Luego, será probado por los pilotos en ensayos privados en la ciudad catalana del 26 al 30 del mismo mes.

La primera pretemporada que realizará Colapinto se desarrollará en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, antes del debut oficial de la temporada en Australia, el fin de semana del 8 de marzo.