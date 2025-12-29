Dieron a conocer el ranking de novatos de la F1: Colapinto quedó en los últimos puestos

El medio británico especializado The Race elaboró un ranking de los novatos de la Fórmula 1 y Franco Colapinto fue ubicado en el quinto y anteúltimo puesto, aunque aclararon que su rendimiento estuvo condicionado por el flojo presente de Alpine y por haberse incorporado al equipo francés a mitad de temporada.

“Esta es nuestra clasificación de los novatos en función de sus actuaciones, y establece lo que idealmente necesitan lograr el próximo año si quieren dar el siguiente paso”, explicó el sitio. En lo más alto del ranking quedó Isack Hadjar, quien completó una gran temporada en Racing Bulls y en 2026 correrá en Red Bull, acompañando a Max Verstappen y reemplazando a Yuki Tsunoda.

Los siguientes en la lista son Oliver Bearman (Haas, 2°), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes, 3°), Gabriel Bortoleto (Sauber, 4°) y Jack Doohan, quien fue sustituido por Colapinto en Alpine.

Sobre la ubicación del piloto argentino, The Race explicó: “Está clasificado como novato ya que, al igual que Bearman, tuvo una campaña parcial en 2024”. Además, argumentaron que su posición estuvo directamente ligada al bajo rendimiento del A525: “Dado que tenía la desventaja de no haber realizado la pretemporada, un debut tardío tras Jack Doohan y un auto poco competitivo en Alpine, siempre iba a ser difícil causar una buena impresión”.

Por su parte, el portal también hace mención al próximo desafío que tendrá el joven en 2026: “Finalmente, Colapinto tiene la oportunidad de disputar una temporada completa de Fórmula 1, con participación en las pruebas de pretemporada y, potencialmente, con un Alpine que represente una amenaza mayor el próximo año”.

En ese sentido, Alpine presentará el A526 el próximo 23 de enero, mientras que los ensayos privados del nuevo monoplaza se desarrollarán entre el 26 y el 30 en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, la pretemporada continuará con dos bloques de pruebas en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. El inicio oficial de la Fórmula 1 será el 8 de marzo en Melbourne, donde comenzará el 77° Campeonato Mundial.