El piloto reserva de Alpine lanzó duras críticas contra Colapinto y su llegada a la F1
Paul Aron dio una entrevista y mostró su frustración por el puesto que ocupa en la escudería francesa. Además, cuestionó la permanencia del argentino en la categoría. Mirá acá todo lo que dijo.
Paul Aron fue tendencia en las últimas horas. Es que el estonio brindó una entrevista y mostró todo su enojo por su situación actual en Alpine y disparó contra Franco Colapinto. El piloto de 21 años fue reserva de la escudería francesa durante todo el 2025, junto a Kush Maini.
En diálogo con el medio Vikerradio, el piloto reserva apuntó directamente contra el argentino, donde le restó mérito a su llegada a la Fórmula 1: «Para un chico que tiene a Argentina como su país de origen es más fácil encontrar seguidores, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia, donde hay 1.3 millones de habitantes«.
Luego, no dudó en destacarse sobre sus pares: «Mi trayectoria en la Fórmula 1 ha sido sin duda mucho más complicada. Sé muy bien que este camino ha sido facilísimo para algunos chicos, porque siempre han contado con un buen apoyo, y este apoyo ha marcado una gran diferencia», aseguró.
Esta declaración no contrasta con lo difícil que fue el camino para Colapinto hasta llegar a la máxima categoría. El argentino se fue a vivir solo a Europa con 14 años para seguir su carrera deportiva. Luego, el panorama fue complicado en su arribo a la Fórmula 3 en 2022, cuando debió conseguir sponsors para asegurarse su butaca. Recién en su llegada a la Fórmula 1 en 2024 fue respaldado por empresas nacionales e internacionales.
Paul Aron también mostró su frustración por ser piloto reserva durante todo el 2025: «Primero, disfrutaba de lo que hacía; luego, me dije a mí mismo que esta situación no era para mí«. A su vez, aseguró que no llegó a «la Fórmula 1 para jugar en un videojuego».
Para terminar, recalcó en la importancia de tener una oportunidad en el corto plazo: «Cada año se incorporan nuevos pilotos jóvenes, hay nuevos talentos, y cuanto más tiempo estés en la reserva, más tiempo te pierdes en la niebla, por así decirlo«.
A lo largo de la temporada, Aron participó de cinco prácticas libres: tres con Alpine y dos con Sauber. Además, completó los test de postemporada, realizados hace algunas semanas en Abu Dhabi. En 2026, continuará como piloto reserva junto a Kush Maini y Jack Doohan, quien está muy cerca de dejar Alpine.
