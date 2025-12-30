El piloto reserva de Alpine lanzó duras críticas contra Colapinto y su llegada a la F1

Paul Aron fue tendencia en las últimas horas. Es que el estonio brindó una entrevista y mostró todo su enojo por su situación actual en Alpine y disparó contra Franco Colapinto. El piloto de 21 años fue reserva de la escudería francesa durante todo el 2025, junto a Kush Maini.

En diálogo con el medio Vikerradio, el piloto reserva apuntó directamente contra el argentino, donde le restó mérito a su llegada a la Fórmula 1: «Para un chico que tiene a Argentina como su país de origen es más fácil encontrar seguidores, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia, donde hay 1.3 millones de habitantes«.

Luego, no dudó en destacarse sobre sus pares: «Mi trayectoria en la Fórmula 1 ha sido sin duda mucho más complicada. Sé muy bien que este camino ha sido facilísimo para algunos chicos, porque siempre han contado con un buen apoyo, y este apoyo ha marcado una gran diferencia», aseguró.

Esta declaración no contrasta con lo difícil que fue el camino para Colapinto hasta llegar a la máxima categoría. El argentino se fue a vivir solo a Europa con 14 años para seguir su carrera deportiva. Luego, el panorama fue complicado en su arribo a la Fórmula 3 en 2022, cuando debió conseguir sponsors para asegurarse su butaca. Recién en su llegada a la Fórmula 1 en 2024 fue respaldado por empresas nacionales e internacionales.

Colapinto venció a Aron en Imola, en una recordada carrera de Fórmula 2 en 2024.

Paul Aron también mostró su frustración por ser piloto reserva durante todo el 2025: «Primero, disfrutaba de lo que hacía; luego, me dije a mí mismo que esta situación no era para mí«. A su vez, aseguró que no llegó a «la Fórmula 1 para jugar en un videojuego».

Para terminar, recalcó en la importancia de tener una oportunidad en el corto plazo: «Cada año se incorporan nuevos pilotos jóvenes, hay nuevos talentos, y cuanto más tiempo estés en la reserva, más tiempo te pierdes en la niebla, por así decirlo«.

A lo largo de la temporada, Aron participó de cinco prácticas libres: tres con Alpine y dos con Sauber. Además, completó los test de postemporada, realizados hace algunas semanas en Abu Dhabi. En 2026, continuará como piloto reserva junto a Kush Maini y Jack Doohan, quien está muy cerca de dejar Alpine.