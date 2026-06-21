ATP 500: Francisco Cerúndolo derrotó a Tommy Paul y levantó el trofeo de campeón en Queen’s

Sobreponiéndose de un adverso comienzo de partido, el argentino Francisco Cerúndolo logró hoy escribir una importante página para el tenis argentino, tras consagrarse campeón del ATP 500 de Queen’s, certamen sobre césped y preparatorio para Wimbledon.

El jugador bonaerense, 7° preclasificado, coronó una semana soñada en Londres tras derrotar al estadounidense Tommy Paul (8°) por 6-7 (4), 6-4 y 6-3, en más de tres horas de partido, en lo que significó su segundo título en pasto (Eastbourne 2023).

Francisco’s crowning moment 👑



How @FranCerundolo sealed the biggest title of his career at Queen’s! 🙌#HSBCChampionships pic.twitter.com/z5dnxRRBf4 — Tennis TV (@TennisTV) June 21, 2026

Luego de perder el primer parcial, Cerúndolo, ahora entrenado por el chileno Nicolás Massú, se mantuvo en juego y esperó su gran oportunidad. La misma se presentó en el noveno juego del segundo parcial, quebrando el saque del norteamericano y sellando el 6-4.

Aunque la batalla continuó palo y palo, el mayor de los hermanos pudo inclinar la balanza hacia su favor y sacar una rápida ventaja en el marcador, poniéndose 5-2 arriba y logrando, incluso con el servicio de Paul, liquidar el pleito en el octavo juego.

Pero hubo que esperar a su turno de saque en el siguiente game para sellar el 6-3, asegurar el partido y ponerla la firma a una de las victorias más importantes de su carrera, que además le valió su quinto título como tenista profesional.

Making his country proud 🇦🇷



Francisco Cerundolo, the first Argentinian man to become Queen's Champion 💙#HSBCChampionships pic.twitter.com/yfFHqc91Y9 — Tennis TV (@TennisTV) June 21, 2026

En su camino hacia el trofeo derrotó a Aleksandar Kovacevic, Jenson Brooksby, Arthur Fery, Brandon Nakashima y Tommy Paul, todos sobre una superficie históricamente compleja para los tenistas sudamericanos.

Trofeo a casa (primer argentino en coronarse en Queen’s), muy buenos puntos para el ranking (desde mañana ingresará al Top 20) y una notable dosis de confianza para afrontar el Abierto de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada ATP.

“Fue realmente duro a lo largo todo la semana. Estoy superfeliz de lo que hice y muy orgulloso de representar a la Argentina, más allá de que no tenemos muchos recursos; así y todo, muchos deportistas rendimos en un alto nivel”, mencionó en la entrevista después del partido.