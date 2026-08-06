Frío polar en la Patagonia: cómo sigue el clima tras los copos de nieve registrados en el Alto Valle y qué pasa en la cordillera

La temperatura cayó fuertemente y el Alto Valle vive una de las mañanas más heladas en lo que va de esta semana. Este marcado bajón térmico fue consecuencia de las lluvias que se mantuvieron hasta la madrugada, que incluso llegaron acompañadas por la caída de algunos copos de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló cuáles serán las condiciones de este 6 de agosto. Además, informó que por primera vez en estas últimas semanas, la cordillera no estará bajo alerta aunque anticipó que se prevé un clima frío, lluvioso y de nevadas.

Cómo sigue el clima en el Alto Valle

Los copos de nieve registrados en algunas localidades del Alto Valle no fueron suficiente para cubrir de blanco la región, pero sí para provocar un gran descenso de temperaturas.

De acuerdo al pronóstico actualizado del organismo nacional, la región registrará este jueves una temperatura máxima de 8°C y una mínima de 1°C.

Después de la lluvia persistente del miércoles, el organismo descartó un nuevo temporal aunque no descartó algunas lloviznas aisladas en zonas altas. Sin embargo resaltó que la probabilidad es muy baja porque solo alcanza el 10%.

El factor determinante será el viento ya que se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.

El pronóstico del tiempo en la cordillera

La cordillera de Río Negro y Neuquén no estarán bajo alerta este 6 de agosto. De igual manera se prevé un clima helado con temperaturas máximas que no superarán los 3°C.

Al clima frío se le suma la lluvia y la nieve, sobre todo en zonas de alta montaña. El viento también aparecerá con ráfagas de hasta 70 km/h, lo que hará que se sienta el clima helado con mayor intensidad.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura: