Frío polar en la Patagonia: cómo sigue el clima tras los copos de nieve registrados en el Alto Valle y qué pasa en la cordillera
La lluvia del miércoles dejó copos de nieve en el Alto Valle y provocó una notable caída de la temperatura. En tanto, aunque la cordillera ya no está bajo alerta, se pronostican nuevas nevadas. Mirá el detalle del tiempo para este jueves 6 de agosto.
La temperatura cayó fuertemente y el Alto Valle vive una de las mañanas más heladas en lo que va de esta semana. Este marcado bajón térmico fue consecuencia de las lluvias que se mantuvieron hasta la madrugada, que incluso llegaron acompañadas por la caída de algunos copos de nieve.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló cuáles serán las condiciones de este 6 de agosto. Además, informó que por primera vez en estas últimas semanas, la cordillera no estará bajo alerta aunque anticipó que se prevé un clima frío, lluvioso y de nevadas.
Cómo sigue el clima en el Alto Valle
Los copos de nieve registrados en algunas localidades del Alto Valle no fueron suficiente para cubrir de blanco la región, pero sí para provocar un gran descenso de temperaturas.
De acuerdo al pronóstico actualizado del organismo nacional, la región registrará este jueves una temperatura máxima de 8°C y una mínima de 1°C.
Después de la lluvia persistente del miércoles, el organismo descartó un nuevo temporal aunque no descartó algunas lloviznas aisladas en zonas altas. Sin embargo resaltó que la probabilidad es muy baja porque solo alcanza el 10%.
El factor determinante será el viento ya que se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.
El pronóstico del tiempo en la cordillera
La cordillera de Río Negro y Neuquén no estarán bajo alerta este 6 de agosto. De igual manera se prevé un clima helado con temperaturas máximas que no superarán los 3°C.
Al clima frío se le suma la lluvia y la nieve, sobre todo en zonas de alta montaña. El viento también aparecerá con ráfagas de hasta 70 km/h, lo que hará que se sienta el clima helado con mayor intensidad.
Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:
- Bariloche:
Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -3°C con vientos de 13 – 22 km/h.
Tarde: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 3°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.
Noche: Nevadas aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 0°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.
- Villa La Angostura:
Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -4°C con vientos de 13 – 22 km/h.
Tarde: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 3°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.
Noche: Nevadas aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 0°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.
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