Suspensión de clases por temporal de lluvias en Neuquén: qué pasa con el turno tarde este jueves 06

Las consecuencias del intenso temporal de lluvia y nieve que azotó a la región durante las últimas horas se trasladaron de lleno al sistema educativo. Con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y familias frente al anegamiento de calles y el congelamiento de accesos, autoridades provinciales y universitarias confirmaron la suspensión de clases presenciales para este jueves 6 de agosto.

La medida alcanza a un amplio abanico de escuelas del nivel inicial, primario y secundario en distintas regiones de la provincia de Neuquén, así como también al dictado de clases en las sedes académicas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

El mapa de la suspensión de clases en Neuquén

Las Resoluciones de los Distritos Educativos y de las directivas de cada establecimiento confirmaron la cancelación de las actividades presenciales durante el turno mañana:

Distrito Educativo V (Chos Malal): suspensión total de actividades en el Norte Neuquino debido a la acumulación de nieve e inestabilidad.

suspensión total de actividades en el Norte Neuquino debido a la acumulación de nieve e inestabilidad. Distrito Educativo VI: medida preventiva que abarca a todos los establecimientos de Centenario, Vista Alegre y Añelo .

medida preventiva que abarca a todos los establecimientos de . Zona de influencia y Vaca Muerta: sin clases presenciales en San Patricio del Chañar, Aguada San Roque y Chihuidos .

sin clases presenciales en . Plottier: el establecimiento CPEM N° 8 confirmó oficialmente la suspensión del dictado de clases a través de sus canales institucionales.

En horas de la mañana, se confirmó la suspensión de clases en el turno tarde y vespertino de:

Centenario

Vista Alegre

San Patricio del Chañar

Añelo

Aguada San Roque

Chihuidos.

La Universidad Nacional del Comahue frena las actividades presenciales

A través de una resolución de emergencia emitida por el Rectorado, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) confirmó la cancelación de todas sus tareas de aula y administrativas presenciales para este jueves 6 de agosto.

La disposición responde a las «razones climáticas extremas por lluvias constantes e intensas» y aplica de forma directa para las sedes ubicadas en el área Confluencia. Desde la casa de altos estudios recomendaron a las facultades y secretarías volcar el trabajo administrativo a la modalidad remota y migrar o suspender las mesas y cursadas académicas hacia entornos virtuales.