Dejó la fábrica y se fue a vivir a las sierras de Córdoba: así construyó su casa con adobe y madera
A los 37 años, Mauricio dejó atrás su empleo en una automotriz en Buenos Aires para mudarse a Traslasierra y cumplir su sueño de vivir en un entorno rural. Cómo construyó su hogar desde cero, se independizó de los servicios tradicionales y logró una vida autosuficiente.
A los 37 años, Mauricio tomó un giro drástico en su vida: renunció a su empleo en una fábrica automotriz en Buenos Aires y se instaló en la localidad de La Paz, en la región de Traslasierra, esa maravilla de Córdoba. Su objetivo principal fue adoptar un estilo de vida más autosuficiente, desacelerado y enfocado en el contacto directo con la naturaleza.
Lejos de los servicios tradicionales y del ritmo urbano, la decisión surgió tras un largo proceso de introspección que se aceleró a raíz de un accidente en motocicleta.
Este episodio lo llevó a cuestionarse cómo quería encarar el futuro, recordando que tiempo atrás se había propuesto como meta llegar a los 40 años viviendo en el campo y sin depender de un empleo corporativo.
El proceso de bioconstrucción
Sin experiencia previa en el rubro, Mauricio comenzó a levantar su propia vivienda utilizando técnicas de bioconstrucción:
- Técnica de quincha: Utilizó una combinación de madera, barro y fibras vegetales para dar forma y solidez a los muros de la casa.
- Autonomía de servicios: Ante la ausencia de infraestructura pública en la zona rural, instaló un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia y un pequeño panel solar para cubrir parte de sus necesidades eléctricas.
- El hogar funcional: Incluso antes de finalizar la construcción principal, priorizó la instalación de un horno de barro, al que considera el corazón de su rutina diaria para la preparación de alimentos.
Sustento económico y autogestión
En una entrevista publicada por el canal de YouTube Crónicas del Cambio – De Música Rutera,Tras abandonar la fábrica, Mauricio reestructuró por completo su economía diaria. Actualmente se gana la vida de manera independiente ofreciendo servicios de jardinería, reparaciones y actividades vinculadas a la gastronomía en su comunidad.
Asegura que la falta de un empleo de dependencia fijo no le genera angustia; por el contrario, le otorga una profunda tranquilidad al permitirle organizar sus horarios de forma flexible, dedicar más horas a sus proyectos personales y disfrutar de una crianza más cercana con sus hijos.
El miedo como motor de transformación
Al reflexionar sobre el impacto de su mudanza, Mauricio reconoció que el temor al vacío y a la incertidumbre es un obstáculo común para quienes desean cambiar de rumbo. Sin embargo, explicó que optó por canalizar ese miedo como un impulso para avanzar en lugar de quedarse paralizado.
Al mirar en retrospectiva, sostiene que el verdadero propósito de su mudanza era mejorar su calidad de vida y dejar atrás el estrés cotidiano, afirmando que no se arrepiente de haber dado el salto hacia la realidad que hoy habita.
Dónde queda La Paz en el Valle de Traslasierra
- La Paz es una localidad situada en la pedanía Talas, departamento San Javier, provincia de Córdoba
- Se encuentra ubicada a 232 km de la ciudad de Córdoba y a 41 km de la ciudad de Villa Dolores.
- La localidad surgió como una villa asentada alrededor de la capilla de San Juan de las Talas, que data de 1720. La fiesta patronal se celebra el día 29 de agosto, en honor a San Juan Bautista.
- La principal actividad económica de la localidad es el turismo y la producción de hierbas medicinales y de frutas.
- Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran el cerro Loma Bola, el cruce de los arroyos, sus extensos bosques nativos y su gastronomía.
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