Dejó la fábrica y se fue a vivir a las sierras de Córdoba: así construyó su casa con adobe y madera

Mauricio en Traslasierra, en el terreno donde construyó su casa. Antes de terminarla, tuvo listo el horno de barro.

A los 37 años, Mauricio tomó un giro drástico en su vida: renunció a su empleo en una fábrica automotriz en Buenos Aires y se instaló en la localidad de La Paz, en la región de Traslasierra, esa maravilla de Córdoba. Su objetivo principal fue adoptar un estilo de vida más autosuficiente, desacelerado y enfocado en el contacto directo con la naturaleza.

Lejos de los servicios tradicionales y del ritmo urbano, la decisión surgió tras un largo proceso de introspección que se aceleró a raíz de un accidente en motocicleta.

Este episodio lo llevó a cuestionarse cómo quería encarar el futuro, recordando que tiempo atrás se había propuesto como meta llegar a los 40 años viviendo en el campo y sin depender de un empleo corporativo.

El proceso de bioconstrucción

Sin experiencia previa en el rubro, Mauricio comenzó a levantar su propia vivienda utilizando técnicas de bioconstrucción:

Durante la construcción de su casa.

Técnica de quincha: Utilizó una combinación de madera, barro y fibras vegetales para dar forma y solidez a los muros de la casa.

Utilizó una combinación de madera, barro y fibras vegetales para dar forma y solidez a los muros de la casa. Autonomía de servicios: Ante la ausencia de infraestructura pública en la zona rural, instaló un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia y un pequeño panel solar para cubrir parte de sus necesidades eléctricas.

Ante la ausencia de infraestructura pública en la zona rural, instaló un sistema de y un para cubrir parte de sus necesidades eléctricas. El hogar funcional: Incluso antes de finalizar la construcción principal, priorizó la instalación de un horno de barro, al que considera el corazón de su rutina diaria para la preparación de alimentos.

Sustento económico y autogestión

En una entrevista publicada por el canal de YouTube Crónicas del Cambio – De Música Rutera,Tras abandonar la fábrica, Mauricio reestructuró por completo su economía diaria. Actualmente se gana la vida de manera independiente ofreciendo servicios de jardinería, reparaciones y actividades vinculadas a la gastronomía en su comunidad.

Para Mauricio fue su primera experiencia en bioconstrucción. Instaló un sistema para captar y almacenar agua de lluvia y colocó un pequeño panel solar que le permite generar parte de la electricidad que necesita

Asegura que la falta de un empleo de dependencia fijo no le genera angustia; por el contrario, le otorga una profunda tranquilidad al permitirle organizar sus horarios de forma flexible, dedicar más horas a sus proyectos personales y disfrutar de una crianza más cercana con sus hijos.

El miedo como motor de transformación

Al reflexionar sobre el impacto de su mudanza, Mauricio reconoció que el temor al vacío y a la incertidumbre es un obstáculo común para quienes desean cambiar de rumbo. Sin embargo, explicó que optó por canalizar ese miedo como un impulso para avanzar en lugar de quedarse paralizado.

«Quería llegar a los 40 años viviendo en el campo», dice Mauricio.

Al mirar en retrospectiva, sostiene que el verdadero propósito de su mudanza era mejorar su calidad de vida y dejar atrás el estrés cotidiano, afirmando que no se arrepiente de haber dado el salto hacia la realidad que hoy habita.

Dónde queda La Paz en el Valle de Traslasierra