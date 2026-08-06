Necrológicas de hoy, jueves 6 de agosto de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 6 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
GIORIA, SILVIA SUSANA
Falleció en Neuquen el día 05 de Agosto a la edad de 75 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 17:00hs. En el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF
SOSA, NIDIA RAQUEL
Falleció en Neuquen el día 4 de Agosto a la edad de 77 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, serán inhumados a las 09:00 hs. del dia 5 de agosto del 2026 en el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF
GOMEZ VDA. DE MERLO, NANCY EDITH
Falleció en General Roca a los 94 años. Sus hijos: Osvaldo y Nancy, sus hijos políticos: Silvia y José Luis, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación, hoy a las 13 hs., previo oficio religioso en la capilla del crematorio.SERVICIO. EMPRESA DINIELLO
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