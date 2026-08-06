Necrológicas de hoy, jueves 6 de agosto de 2026

GIORIA, SILVIA SUSANA Falleció en Neuquen el día 05 de Agosto a la edad de 75 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 17:00hs. En el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF

SOSA, NIDIA RAQUEL Falleció en Neuquen el día 4 de Agosto a la edad de 77 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, serán inhumados a las 09:00 hs. del dia 5 de agosto del 2026 en el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF