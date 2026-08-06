Río Negro expuso ante el BID para obtener un crédito productivo de US$ 85 millones

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y los funcionarios que lo acompañan, presentaron ayer ante el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los fundamentos para acordar un préstamo por 85 millones de dólares que se dedicará a ampliar las hectáreas bajo riego en Valle Medio y Valle Inferior. El trámite desembocaría hoy en la aprobación de esta línea crediticia.

En paralelo hoy también se realizará la gestión de otros 60 millones de dólares que se destinarán al área de salud y que también tendrían su aprobación, pero en este caso mañana viernes.

En total serán 145 millones de dólares con los que el gobierno de la provincia busca transformar áreas estratégicas de la provincia como la salud pública y el desarrollo productivo.

“Estamos gestionando todos los días para garantizar el futuro de Río Negro. Cada paso que damos busca generar más oportunidades, más producción, más inversión y una mejor calidad de vida para las y los rionegrinos”, afirmó Weretilneck desde la capital estadounidense.

El financiamiento destinado al área productiva representa uno de los programas de inversión más importantes para el sector agropecuario rionegrino de los últimos años. Los recursos permitirán ejecutar obras de infraestructura vinculadas a la ampliación y modernización de sistemas de riego, especialmente en zonas como la Margen Norte del Valle Medio, el valle de Negro Muerto, además de fortalecer la electrificación rural y dotar a la provincia de mejores herramientas para enfrentar los efectos del cambio climático.

El programa también contempla inversiones para mejorar la prevención y combate de incendios forestales, incorporar tecnología y fortalecer la resiliencia de las economías regionales frente a eventos climáticos extremos.

El segundo crédito, por US$60 millones, estará destinado a ejecutar el Plan de Salud 2026-2031, una iniciativa que busca modernizar integralmente el sistema sanitario rionegrino.

Según explicó el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, los fondos permitirán incorporar equipamiento para quirófanos, servicios de neonatología, terapias intensivas de adultos y pediátricas, diagnóstico por imágenes y laboratorios.

Uno de los ejes centrales será la implementación de la historia clínica electrónica única en todos los hospitales y centros de salud de Río Negro.La digitalización permitirá que cualquier paciente pueda acceder a su información médica desde cualquier establecimiento sanitario de la provincia, evitar la duplicación de estudios, mejorar el seguimiento de tratamientos y facilitar la atención mediante herramientas de telesalud, especialmente en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Además, parte del financiamiento se destinará al equipamiento del nuevo edificio del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, incluyendo seis quirófanos completos, mesas de anestesia, torres de cirugía de última generación, equipamiento para neonatología y la puesta en funcionamiento de la terapia intensiva pediátrica.

La delegación de Río Negro está integrada por el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis; el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez; y el director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), Martín Camiña, quienes participan de las reuniones técnicas e institucionales destinadas a gestionar el financiamiento.