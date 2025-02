Boca, afuera de la Libertadores: Riquelme ya tomó la primera decisión con Gago  

¡Que nochecita! Gago no pegó una desde el banco y Riquelme terminó abatido en su palco. ¿Fin de ciclo? (Fotos FBaires)

“Que se vayan todos, que no quede ni uno solo“, tronó en La Bombonera mientras Fernando Gago y el plantel caminaban hacia el túnel, y Juan Román Riquelme no entendía nada en el palco, junto a Mariano Herrón, DT de la Reserva, y Pablo Ledesma, otro ex muy cercano al presidente de Boca. Después llegó la palabra del DT y en el medio, muchas especulaciones. Los hinchas, en un 90%, fueron categóricos y pidieron la salida de Pintita. Para ellos es “fin de ciclo”, aunque la última palabra, como siempre, la tiene el presiente.

Gago es el más criticado por la eliminación ante Alianza Lima, por el mal rendimiento que mostró su equipo desde su llegada y por ser la cara de una derrota insólita. En conferencia de prensa, el entrenador no dudó: quiere seguir y tener revancha inmediata. Sin embargo, lo importante era saber qué opinan puertas adentro.

Según versiones, la primera decisión de Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca es no echar a Gago y que sea el DT en el partido del viernes ante Rosario Central, otra vez en La Bombonera. El camino tomado por las autoridades es el del respaldo, al menos por ahora, pero está claro que un traspié en el torneo local dejará sin ninguna chance al exvolante. Y, además, esto es minuto a minuto…

Detrás de la decisión de mantenerlo en el cargo se encuentran sus fuerzas para continuar y el peso de saber que Boca cambia al técnico todos los años y el actual lleva apenas cuatro meses.

Gago, con fuerzas para continuar

Sin dudarlo, Fernando ratificó sus deseos de quedarse a revertir la situación: “Cien por ciento, me siento con fuerzas. Creo que pasa desde el lado del futbolista y entrenador de querer tener revancha ya. Duele el resultado, es una situación incómoda, pero vamos a seguir trabajando”, afirmó en la dolorosa conferencia de prensa.

“El equipo me gustó, tuvimos mucho en campo rival para poder definir el partido. Hasta el último minuto tuvimos situaciones. Hay que hacer autocrítica, hacerse responsable y seguir trabajando”, expresó.

Además, redefinió los objetivos de Boca para 2025: “Tratar de seguir compitiendo en cada competición que tenemos. Esa es la idea y la vamos a seguir sosteniendo. Tenemos que pensar en lo que viene, el torneo y el Mundial de Clubes. Seguir trabajando para lograr los objetivos”. ¿Lo dejarán?