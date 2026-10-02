Boca goleó a Unión en La Bombonera y se mantiene en la pelea por la punta de la tabla Anual

El defensor ganó de cabeza y marcó el primero para el Xenieze. (Clarín Fotografía)

Boca prolongó su invicto a 16 partidos con un categórico triunfo en la Bombonera por 3-0 ante Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Clausura y se afirmó en puestos de playoff en la Zona A y se mantiene en la pelea por la cima de la Tabla Anual.

Boca sacó ventaja en el primer tiempo tiempo y con gol de Lautaro Di Lollo a los 22 minutos vence 1-0 a Unión de Santa Fe en La Bombonera y continúa en la lucha por quedarse con el liderazgo de la Tabla Anual.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena controlaron las acciones ante un rival sin potencia en los últimos metros para pisar el área de Brey.

¡¡EL HOMBRE DEL MOMENTO MARCÓ EL PRIMERO DEL XENEIZE!! LAUTARO DI LOLLO GANÓ POR ARRIBA Y FIRMÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE UNIÓN EN LA BOMBONERA.



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En el segundo tiempo, apenas iniciado el Xeneize estuvo cerca del segundo a los tres minutos. Ascacíbar estuvo muy cerca de ampliar la diferencia tras un pase de rabona de Alan Velasco, desborde de Sebastián Villa y un centro atrás que encontró al ex Estudiantes de La Plata, aunque el envío fue al cuerpo del arquero Matías Mansilla.

A los 9′, Ascacíbar intentó capitalizar un centro cerrado de Sebastián Villa, pero la pelota fue rechazada por Mansilla. Le faltó potencia al cabezazo del Ruso.

A los 28′, Di Lollo volvió a ganar en un envío aéreo con un testazo cruzado que terminó en el techo del arco.

¡¡DE LA SCALONETA A LA BOCA SIN ESCALAS!! ¡LEONEL FLORES APARECIÓ SOLO EN EL SEGUNDO PALO Y DEFINIÓ PARA EL 2-0 DE BOCA VS. UNIÓN! Primer gol en La Bombonera para él…



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Hasta que a los 34′ de tanto buscarlo llegó el segundo del conjunto del Vasco Arruabarrena. En un buena acción colectiva, Leonel Flores controló un centro de Leandro Lozano en el área, enganchó hacia el medio para fabricarse el espacio y sacudió un derechazo para poner el 2-0 y liquidar el pleito.

¡¡QUÉ MOMENTO EL TUYO, LEONEL!! ¡¡FLORES ENGANCHÓ Y DEFINIÓ A LA PERFECCIÓN PARA SU DOBLETE Y EL 3-0 DE BOCA SOBRE UNIÓN!! Es cosa seria…



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El broche de oro con un gran definición del juvenil de Boca. El delantero se acomodó en el vértice izquierdo del área hacia el medio y metió un gran remate para anotar el 3-0 y sellar la goleada del Xeneize.

En su zona, Boca quedó como escolta con 20 puntos y quedó a cinco unidades del puntero Instituto que venció a Independiente por 4-1.

Con esto en mente, y sabiendo que es probable que en los próximos partidos deba rotar por el apretado calendario, Rodolfo Arruabarrena no se guarda pensando en los próximo compromisos que tiene por delante.

Las dos dudas de Arruabarrena en su equipo

El arquero volverá a ser Leandro Brey, ya que Álvaro Montero continúa con la Selección de Colombia, y tendrá revancha luego del gol olímpico que recibió en Rosario.

La primera incógnita aparece en la defensa. Facundo «Jagger» Herrera sintió una molestia en el duelo ante la Academia y, pese a que no pasó a mayores, el Vasco no lo arriesgaría y lo mandaría al banco de suplentes. Su reemplazante sería Marco Pellegrino, aunque Ayrton Costa, recién recuperado, también pelea por el lugar. Los laterales serían Leandro Lozano y Lautaro Blanco, mientras que Lautaro Di Lollo completaría la zaga.

El mediocampo sería el mismo que Arruabarrena utilizó en los últimos tres partidos: el capitán Leandro Paredes como volante central, acompañado por Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. Por otro lado, Tomás Belmonte sufrió una lesión en los meniscos y será baja por lo que resta del año.

Por último, en el ataque aparece la otra duda del director técnico. Leonel Flores y Sebastián Villa pelean por un lugar para acompañar a Miguel Merentiel y Alan Velasco. El juvenil debutó el miércoles por la noche en la Selección Argentina, en el Kempes, pero este jueves por la mañana entrenó con sus compañeros en el predio. Villa, por su parte, dejó atrás su cuadro febril y también formó parte de la práctica.

Por su parte, Unión busca recuperarse tras encadenar dos derrotas consecutivas ante Talleres e Independiente. A tres puntos de la zona de playoffs, los dirigidos por Leonardo Madelón tratarán de dar el golpe en La Bombonera.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en marzo de este año, en Santa Fe, por la fecha 11 del Apertura. Aquel día, Julián Palacios abrió el marcador a los 41 minutos y Merentiel puso el empate definitivo a los 12 del segundo tiempo.

Formaciones, hora y TV

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino/Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Cristiian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 21:30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: La Bombonera.