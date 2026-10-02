Carlos Tevez confirmó que tendrá su despedida en La Bombonera: cuándo sería

Carlos Tevez tendrá finalmente el partido de despedida que tantos hinchas esperaban. El exdelantero de Boca confirmó a través de sus redes sociales que realizará su homenaje en La Bombonera, el estadio que fue escenario de buena parte de su carrera y donde construyó una relación especial con el público xeneize.

El anuncio llegó cinco años después de su retiro como futbolista profesional. Aunque todavía no se conocen oficialmente la fecha ni el horario del evento, todo indica que el encuentro se realizará hacia finales de 2026.

La presentación estuvo acompañada por dos frases que resumen la historia del exjugador con el club de su vida: “Adiós, Apache” y “De alcanzapelotas a leyenda”.

De esta manera, el Apache confirmó que tendrá la posibilidad de despedirse definitivamente en el estadio en el que alcanzó algunos de los mayores logros de su carrera.

Carlos Tevez confirmó su despedida en Boca

El anuncio fue realizado directamente por Tevez a través de sus redes sociales. El exfutbolista será el protagonista de un evento que promete reunir a varios de los compañeros y figuras con los que compartió vestuario durante su extensa trayectoria.

La fecha todavía no fue anunciada, al igual que el horario. Sin embargo, el escenario ya está confirmado: será La Bombonera, un lugar especialmente significativo para el Apache.

Tévez surgió de las divisiones inferiores de Boca y llegó a disputar 279 partidos con la camiseta azul y oro, en los que convirtió 94 goles. Su rendimiento y los títulos obtenidos lo transformaron en uno de los grandes referentes de la historia reciente del club.

Entre sus principales conquistas con Boca aparecen la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 2003, además de la Copa Sudamericana de 2004 y otros títulos nacionales.

Tras ponerle punto final a su etapa como futbolista, decidió continuar ligado al fútbol desde el banco de suplentes. Su primera experiencia como entrenador fue en Rosario Central. Posteriormente dirigió a Independiente y tuvo una experiencia al frente de Talleres de Córdoba.