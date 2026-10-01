Tomás Belmonte se lesionó la rodilla, deberá operarse y será baja en Boca para lo que resta del año

Tomás Belmonte se lesionó la rodilla y se perderá lo que resta de la temporada. (Foto: @totobelmonte)

Boca Juniors afrontará un exigente octubre, con partidos por el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y, si se confirma la fecha de las semifinales ante Banfield, la Copa Argentina, y este jueves sufrió una baja importante antes del duelo de mañana ante Unión en La Bombonera.

Se trata de Tomás Belmonte, quien sintió una molestia durante el entrenamiento matutino en Boca Predio. El mediocampista se realizó estudios médicos y estos confirmaron la mala noticia.

El volante de 28 años sufrió una lesión en los meniscos, deberá operarse y se perderá, como mínimo, lo que resta del año.

De esta manera, Rodolfo Arruabarrena tendrá una baja de peso en su plantel. Si bien el ex Lanús no era habitual titular, siempre fue una alternativa desde el banco o desde el arranque cuando el Vasco rotaba.

Por otro lado, la buena noticia para el entrenador es que tanto Camilo Rey Domenech como Rodrigo Battaglia están en la recta final de la recuperación de sus respectivas lesiones y se espera que pronto vuelvan al ruedo. Sin embargo, ninguno de los dos fue convocado para el duelo ante el Tatengue.