Boca iniciará acciones legales contra un jugador que denunció a Juan Román Riquelme

En los últimos días, un conflicto inesperado tomó por sorpresa al entorno dirigencial de Boca. Y es que un exjugador de las inferiores del club brindó declaraciones contra Juan Román Riquelme, presidente de la institución. Según trascendió, le responderá por la vía legal.

Según trascendió, el Departamento de Legales de Boca informó que avanzarán con una demanda contra Leonel Coira, quien actualmente juega en Puerto Rico. La acusación, será por «calumnias e injurias con falso testimonio».

El jugador dejó el club en 2023 en condición de libre antes de firmar con Godoy Cruz. Desde entonces, su nombre no había circulado públicamente hasta que, días atrás, realizó declaraciones en las que señaló directamente a Juan Román Riquelme y a otros dirigentes.

«Yo subí a Primera a los 17 años con Russo, ahí estuve con Tévez, Villa, Zambrano. A mí Russo me empezó a subir cuando estaba en Sexta y anduve muy bien. Después en Quinta (División), el hermano de Riquelme (Cristian) me ofreció un representante. Yo le dije que no, y cuando le dije que no, se me vino abajo todo”, relató en una entrevista con Bolavip, y continuó: «Se me acercó el Chelo Delgado y me dijo que me querían firmar, que no iban a aparentar que eran mis representantes y que me iban a poner otro. Yo decía que si le firmaba a ellos y se iban, no iba a tener con quien quedarme, por eso les dije que no», explicó el jugador.

“Es todo mentira”, se deslizaron desde el entorno dirigencial, según publicó el medio Infobae.

“No nos gusta tener que hacer esto, pero no va a quedar sin respuesta”, sostuvo una fuente cercana a la institución.

Quién es Leonel Coira el jugador que denunció a los hermanos Riquelme

El mediocampista, hoy de 21 años, inició su recorrido en el fútbol formativo europeo, con pasos por las divisiones juveniles del Real Madrid y el Valencia. Luego se sumó a la séptima división de Boca, donde transitó parte de su desarrollo como futbolista.

En dos ocasiones fue convocado al plantel profesional. Según su testimonio, su salida del club se relacionó con un conflicto con la dirigencia.

Actualmente, se desempeña en el Metropolitan FC de la liga profesional de Puerto Rico. Desde allí hizo públicas sus críticas hacia Riquelme.