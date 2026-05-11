El Gobierno apura 33 nuevos pliegos para copar vacantes clave en la Justicia Federal

El oficialismo no quiere dejar cabos sueltos. En una jugada estratégica, envió al Senado un listado de 33 nuevos candidatos para ocupar puestos clave en la Justicia Federal. La intención es clara: aprovechar el impulso de las audiencias actuales y sellar los acuerdos antes del receso de julio.

Con este movimiento, el número de pliegos en tratamiento asciende a 110, una cifra que promete cambiarle la cara a varios tribunales que hoy funcionan con parches y subrogancias.

Los nombres de la polémica en la Justicia Federal

Entre los postulantes, hay figuras que ya levantan temperatura en los pasillos del Congreso:

Juan Tomás Rodríguez Ponte: el actual jefe de la oficina de «escuchas judiciales» ( DAJuDeCO ) y hombre de confianza del juez Ariel Lijo . Aspira al Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora.

el actual jefe de la oficina de «escuchas judiciales» ( ) y hombre de confianza del juez . Aspira al Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora. El factor «Adorni-gate»: Rodríguez Ponte es esposo de la fiscal que pidió el cierre de la causa contra la mujer del vocero presidencial por su viaje a Nueva York.

Rodríguez Ponte es esposo de la fiscal que pidió el cierre de la causa contra la mujer del vocero presidencial por su viaje a Nueva York. Desembarco en la Cámara del Trabajo: el Gobierno busca cubrir las vacantes en el tribunal que tiene en sus manos el futuro de la Reforma Laboral, resistida por la CGT. Los candidatos son Diego Manauta, Diego Tula y Claudio Loguarro.

El «apagón» de los edictos

Una de las mayores controversias de este proceso es la falta de publicidad. Un cambio reciente en el reglamento eliminó la obligación de publicar los nombres en los diarios de mayor circulación. Ahora, solo aparecen en la web del Senado.

Esto genera que las impugnaciones sean casi inexistentes: «Los plazos vencen y nadie se entera porque los nombres pasan bajo el radar», advierten fuentes parlamentarias.

El oficialismo no descansa y ya trazó la hoja de ruta para las próximas semanas: Este jueves se dará ingreso formal a los 33 nuevos nombres y ya se están realizando audiencias para 16 candidatos por vez para terminar con los 77 pliegos de la tanda anterior.

La meta es que el recinto apruebe la mayor cantidad de jueces y fiscales posibles antes de las vacaciones de invierno.