Boca tiene a «Mick Jagger» en sus inferiores: furor con el juvenil por su parecido con el cantante

Facundo Herrera se volvió viral por su parecido con el cantante de The Rolling Stones.

Boca presentó a través de sus redes sociales a «Mick Jagger», un juvenil de 18 años al que apodaron así por su parecido con el líder de The Rolling Stones, y que no tardó en volverse viral.

Se trata de Facundo Herrera, defensor central nacido en 2006 que llamó la atención por su look. “El otro día fui a comprar y me reconocieron por ‘Jagger’, me dejaron la marca, para todo el mundo soy Jagger”, dijo.

Desde el Xeneize compartieron un video en el que el juvenil reacciona a algunos comentarios de los hinchas, que quedaron enloquecidos con el joven zaguero, a quien pidieron en Primera.

Las reacciones al video de Boca y la presentación de Mick Jagger.