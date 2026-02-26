Bombazo: Martín Demichelis será el DT del Mallorca de España

En España ya lo confirman y en las próximas horas se confirmará. Martín Demichelis será el nuevo técnico del Mallorca. El acuerdo entre el club y el entrenador es total y hay un solo objetivo: evitar el descenso a la segunda división.

Se conoció que Micho tendrá un contrato por los 13 partidos que le quedan a Mallorca en esta temporada de La Liga. El equipo de las Islas Baleares vive un momento complicado en esta temporada, donde se ubica 18° con apenas 2 victorias en los últimos 10 partidos, pero está a solo un punto del Elche, que es el último que se está salvando.

Una de las claves de su llegada se debe a que Demichelis no pidió una temporada extra y su continuidad más allá de la temporada dependerá del rendimiento del equipo y de la permanencia en Primera División.

La necesidad del Mallorca es total: el ex DT de River llegará a España en las próximas horas, dirigirá su primer entrenamiento el viernes y debutaría el sábado frente a Real Sociedad.

Demichelis tendrá su primera experiencia como técnico principal en el futbol europeo, ya que dirigió en el filial del Bayern Munich. Su último equipo había sido el Monterrey de México, donde estuvo menos de un año y se despidió a mediados de 2025.

Será el cuarto técnico argentino en esta temporada de La Liga: el Cholo Simeone en Atlético Madrid, Matías Almeyda en Sevilla y Chacho Coudet en Alavés, este último con grandes chances de dirigir a River.

La llegada de Demichelis a Europa se da en el momento en el que River está en busca de un entrenador tras la salida de Marcelo Gallardo por malos resultados.