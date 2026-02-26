Chacho Coudet le cerró la puerta a River con una frase contundente: “Nadie me llamó, lo juro por mis cuatro hijos”

Chacho se refirió al tema y aclaró que solo se enfoca en el próximo partido de su equipo.

Este jueves, River despedirá a Marcelo Gallardo en el Monumental. El Muñeco le puso el punto final a un segundo ciclo lleno de decepciones y hoy dirigirá su último partido en el banco riverplatense frente a Banfield por la 7° fecha del Apertura.

En el medio de esta salida emotiva, ya se habla de los posibles reemplazantes. Quien tomó más fuerza en las últimas horas fue Eduardo Coudet. El «Chacho» es el actual técnico de Alavés y este jueves habló en conferencia de prensa sobre el interés del Millonario.

En la previa al partido frente al Levante de este viernes, el ex DT de Rosario Central fue consultado sobre el tema y no dudó en contestar: «Nadie me llamo. River está a la altura del Barcelona y el Real Madrid, es un orgullo que me nombren«.

Coudet negó todo y se enfoca en el partido clave del Alavés.

Luego, insistió: «Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo. No me planteo lo que pasaría en caso de una llamada pero si yo midiera 1,90 y le pegara perfecto sería un fuera de serie. El pudiera o pudiese no existe«

Para terminar, Coudet aclaró que la semana ha sido normal y sentenció que está acostumbrado a estos rumores: «El ruido es fuerte y estoy al margen. Para mí, que estuve muchos años en aquella institución, lo veo como algo natural porque sé como actúan los dirigentes».

El Chacho se enfoca en el trascendental partido de visitante que tendrá su Alavés frente a Levante, este viernes por la 26° de La Liga. El equipo del argentino se ubica 14° y en caso de ganar se escaparía de la zona de descenso.

Mientras tanto, River se enfoca en despedir a uno de sus máximos ídolos y en volver a la senda del triunfo en el torneo, tras tres derrotas consecutivas. Mañana comenzará el operativo búsqueda, donde la dirigencia comandada por Di Carlo tratará de encontrar al reemplazante perfecto.

Por el momento, Coudet es el único nombre y en los próximos días irían a fondo por el DT, ya que creen desde Núñez que es el indicado para dirigir el barco en este complicado momento.

Crespo se bajó de la lista

El otro gran candidato a dirigir el Millonario es Hernán Crespo. El entrenador de San Pablo habló sobre la posibilidad de dirigir a River y dejó en claro su postura: «Todo el mundo sabe mi historia con River, es un elogio a mi trabajo que se me mencione«, destacó.

Pero luego se bajó de la posibilidad de volver a la Argentina, aclarando la importancia de su trabajo en Brasil: «River es un gigante mundial, pero estoy enfocado y trabajando en Sao Paulo«, sentenció.