Hernán Crespo no se ocultó y habló sobre la chance de dirigir a River

Hernán Crespo es uno de los candidatos mencionados en la búsqueda del reemplazo de Marcelo Gallardo como entrenador de River.

El actual técnico de Sao Paulo fue consultado sobre el interés del Millonario en la previa del choque de este miércoles como visitante frente a Coritiba.

«Todo el mundo sabe mi historia con River, es un elogio a mi trabajo que se me mencione», comentó Crespo en diálogo con Prime Video Sports Brasil.

«River es un gigante mundial pero estoy enfocado y trabajando en Sao Paulo», agregó luego el técnico argentino.

Hernán Crespo dejó en claro en más de una oportunidad su deseo de dirigir alguna vez al Millonario y este 2026 lo tiene como uno de los candidatos a ser el sucesor de Gallardo.

El técnico de Sao Paulo sabe igualmente que la prioridad la tiene Eduardo Coudet, que este jueves hablará al respecto en la previa del próximo partido de Alavés en La Liga de España.