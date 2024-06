Boxeo profesional en Cutral Co: dos títulos en juego y doble presencia zonal

El Municipal Enrique Mosconi de Cutral Co será escenario el sábado de una gran velada boxística, con dos títulos en juego (uno Sudamericano y otro Argentino) y la presencia de dos púgiles zonales: el local Damián Rojas y el roquense Lázaro Escobar. El festival será televisado en vivo a todo el país, por la señal de Fox Sport.

En la pelea de fondo, estará en disputa la corona continental y latina crucero del Consejo Mundial de Boxeo y cruzarán guantes Kevin Ramírez con Iván García. Los dos son de la provincia de Buenos Aires y el campeón se asegurará una chance para una eliminatoria mundialista. Ramírez llega a invicto a la cita con un récord de 6-0-1, con un nocaut, mientras que Pequeño Hulk García tiene 9-2-1 y sus nueve victorias son por la vía rápida.

En la preliminar estará en disputa la faja argentina de los welters entre Cristian Ayala y Nicolás Jara, también de la provincia bonaerense. En ambos casos, combatirán a 10 asaltos de 3×1.

Los precios de las entradas 1.500 pesos es el costo de la entrada popular. El ring side, 3.000

El Chiva Rojas y Niño Malo Escobar, en las preliminares

Damián El Chiva Rojas, ex campeón internacional, volverá a pelear ante su gente luego de más de tres años y seguramente llevará una buena banda al Municipal. A priori, arranca como favorito ante Emiliano Araujo. El local llega con palmarés de 17-4-1 (11) y su rival, de Capital Federal, tiene 7-6-1, con 1.

El otro regional en acción será Niño Malo Escobar, de Roca, que da sus primeros pasos en el profesionalismo y tiene récord de 3-1-0, sin nocauts. Su contrincante será Alexis Ventura Bonilla, de República Dominicana y con un registro de 2-4-0, con 1.

El programa profesional

Título Sudamericano y Latino de los cruceros, 10 asaltos

Kevin Ramírez vs. Iván García

Título Argentino welter, 10 asaltos

Cristian Ayala vs. Nicolas Jara

Súper ligeros, 6 asaltos

Damián Rojas vs. Emiliano Araujo

Ligeros, 4 asaltos

Lázaro Escobar vs. Alexis Ventura Bonilla

Gallo, 4 asaltos

Laura Gómez vs. Victoria Moreyra