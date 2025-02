Boxeo: se viene la histórica despedida de la Tigresa Acuña en Plottier

Marcela La Tigresa Acuña tendrá la última función de su tremenda carrera en Plottier y se viene un festival inolvidable en el gimnasio Municipal. La cita será el domingo 16 de marzo, a partir de las 18 y los organizadores están en el armado del programa, que incluirá varios cruces entre boxeadores preliminares y también un par de peleas profesionales.

La Tigresa, dueña de la licencia N° 1 de las boxeadoras en el país y referente a nivel mundial, decidió colgar los guantes y lo hará en tierra neuquina. Ya piso varias veces la región y ahora será para decir adiós. Con 48 años, más de 60 peleas sobre el lomo y títulos de todos los colores, la formoseña tirará sus últimas piñas en el Municipal y la próxima semana se conocerá el nombre de su rival.

Maxi Chaparro, el hijo de La Tigresa, estará en el semifondo

La idea de MAS Producciones, promotora que arma el festival, es tener un doble semifondo profesional, una de las peleas ya está confirmada y tendrá una presencia especial. Maximiliano Chaparro, el hijo de La Tigresa Acuña, cruzará guantes con Enzo Gabriel Sánchez, el crédito de Trelew, que llegará a la zona de la mano de una campeona del mundo, Soledad Matthysse, otra de las presencias estelares en el gimnasio neuquino.

Maxi y la Tigresa realizaron su primer festival juntos en 2018.

Antes o después habría otro duelo entre rentados y la idea es que sean reconocidos púgiles de la región. Esto también saldrá a la luz durante las próximas horas, cuando se conozca a la contrincante de Acuña.

Preliminares confirmadas

La movida del 16 de marzo comenzará a las 18 y ya se confirmaron las siguientes preliminares: Antonio Yair (Plottier) vs. Leonel Altarmirano (Neuquén), Martina Maita (Senillosa) vs. Estrella Luna (Rincón de los Sauces), Juan Soto (Cipolletti) vs. Lucas El Verde Sánchez (Rincón de los Sauces) y Lucas Sepúlveda vs. Benjamín Narváez (Roca). También confirmaron su presencia representantes de la escuela La Fortaleza, más los representantes de Plottier, León Blasetti, Nacho El Zurdo Portillo y Franco Sepúlveda.