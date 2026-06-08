Brasil confirmó los estudios médicos de Neymar: ¿juega el Mundial 2026?

Cuando Carlo Ancelotti confirmó la lista de 26 futbolistas que representarán a Brasil en el Mundial 2026, gran parte de la atención estuvo puesta en la convocatoria de Neymar Jr.. El entrenador italiano decidió incluirlo pese a que arrastraba una lesión, aunque con el paso de los días el cuadro resultó más complejo de lo esperado.

En aquel momento se especulaba con una recuperación rápida que le permitiera sumar minutos en alguno de los amistosos previos a la Copa del Mundo. Sin embargo, una lesión de grado 2 en la pantorrilla lo mantiene entrenándose de manera diferenciada y genera dudas sobre sus posibilidades de llegar en plenitud física al debut frente exigente Marruecos, el próximo sábado 13 de junio.

Por ese motivo, la Confederación Brasileña de Fútbol decidió realizarle nuevos estudios médicos este lunes. Los resultados, de todos modos, fueron alentadores. «Neymar se sometió a una resonancia magnética el lunes y las pruebas mostraron una buena evolución en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados», informaron desde la selección brasileña.

Además, agregaron: «Seguirá el proceso de recuperación planificado por el cuerpo médico de la Selección Brasileña».

De esta manera, todo indica que Ancelotti podría reincorporarlo a los entrenamientos grupales en los próximos días, con el objetivo de que llegue en óptimas condiciones al segundo compromiso del grupo C, previsto para el 19 de junio frente a Haití.

La principal preocupación en Brasil era que los estudios no mostraran una evolución favorable, escenario que incluso podía derivar en la desafectación del delantero de la lista mundialista. Finalmente, los resultados fueron positivos y Neymar continuará formando parte de la convocatoria, por lo que todo apunta a que podrá disputar su cuarta Copa del Mundo.