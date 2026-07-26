Parque Industrial Capital de Neuquén: cómo es y qué beneficios ofrece el megaproyecto que sedujo a 262 empresas en cuatro días

Parque Industrial Capital de Neuquén: acceso a uno de los ocho sectores previstos en el masterplan. Render cedido por la Municipalidad de Neuquén.

Con una respuesta que superó las expectativas iniciales, el Parque Industrial Capital (PIC) comenzó a tomar forma. Lanzado oficialmente este lunes en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén, el desarrollo abrió el registro para empresas interesadas en radicarse y, en apenas 96 horas, ya sumaba 262 inscriptas que solicitaron lotes por 480 hectáreas. El acto fue encabezado por el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa.

El proyecto apunta a convertirse en uno de los principales polos logísticos, productivos e industriales de Neuquén. Surgió como respuesta a una demanda concreta de suelo industrial, impulsada por el crecimiento de Vaca Muerta y de las actividades vinculadas a la energía, la logística y la tecnología. “Tenemos una mirada de muy largo plazo. Sabemos lo que viene y necesitamos organizar ese crecimiento”, resumió el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, en diálogo con Río Negro Inmobiliario.

La iniciativa busca concentrar las actividades industriales en un ámbito planificado, con infraestructura moderna y capacidad de expansión, evitando que el crecimiento ocurra de manera desordenada a medida que la producción de gas y petróleo de Vaca Muerta continúa acelerándose.

Parque Industrial Capital: 1.200 hectáreas y una inversión pública de US$300.000 en Neuquén

El Parque Industrial Capital se desarrollará sobre unas 1.200 hectáreas y contará con 689 lotes industriales de una hectárea, aunque el diseño permite unificar parcelas para adaptarlas a proyectos de mayor escala. La inversión pública estimada para urbanizar el predio ronda los US$300 millones.

El parque dispondrá de calles pavimentadas para tránsito pesado, red de agua potable, distribución eléctrica en media tensión, alumbrado LED, fibra óptica, desagües pluviales, espacios verdes, forestación, señalización y obras de seguridad. Toda la infraestructura fue diseñada con capacidad de crecimiento, como por ejemplo los corredores técnicos subterráneos previstos para la provisión de servicios, que facilitarán futuras ampliaciones sin afectar la operación.

Entre las obras ya iniciadas se encuentra el acceso principal desde la Ruta Provincial 67, que también conectará con el parque solar y el nuevo Complejo Ambiental Neuquén. A la vez, el municipio prepara tres nuevas licitaciones: el portal de ingreso al predio, el cierre perimetral sobre la Ruta 67 y el cerramiento del Sector 4.

“Ya estamos trabajando en el lugar. La calle de acceso está en obra y estamos preparando las próximas licitaciones”, señaló Nicola.

El masterplan divide el desarrollo en ocho sectores para permitir una ejecución progresiva. El Sector 4 será, en principio, el primero en urbanizarse, aunque esa planificación podrá modificarse según la demanda. “Si la demanda nos supera, podemos unificar sectores o avanzar en simultáneo. El esquema es flexible”, explicó el funcionario.

Acceso principal del Parque Industrial Capital de Neuquén. Render cedido por la Municipalidad de Neuquén.

El Sector 8 tendrá un rol diferente. Allí se reservó una superficie de unas 35 hectáreas para la Provincia del Neuquén, destinada a futuras necesidades estratégicas, como infraestructura, equipamientos o proyectos de interés provincial. De esta manera, el proyecto deja previsto un espacio para acompañar el crecimiento del parque y responder a demandas que puedan surgir en los próximos años.

La estructura vial permite una circulación fluida entre los distintos sectores industriales, optimizando el acceso a cada lote y facilitando las maniobras de vehículos de gran porte.

También será posible adaptar el diseño para empresas que requieran grandes superficies continuas, suprimiendo calles internas o conformando macro-manzanas cuando las necesidades productivas así lo justifiquen.

Un ecosistema empresarial en busca de eficiencia en el corazón de Vaca Muerta

Más que un parque industrial tradicional, el PIC fue concebido como un ecosistema empresarial donde convivirán industrias, logística, oficinas y servicios. Se busca generar un ámbito de trabajo de alta calidad que favorezca la productividad, la innovación y el desarrollo económico sostenible de la región.

El masterplan prevé espacios para restaurantes, locales comerciales, bancos, hotelería ejecutiva, centros de capacitación, servicios de salud ocupacional, estaciones de servicio y otros equipamientos destinados a las empresas y a sus trabajadores.

Un diseño urbanístico pensado para generar un ecosistema empresarial e incrementar la eficiencia en un punto estratégico para el desarrollo de Vaca Muerta. Render cedido por la Municipalidad de Neuquén.

La apuesta responde a un objetivo central: mejorar la eficiencia operativa de las compañías que trabajan alrededor del centro neurálgico del oil and gas de Argentina. “Hoy Vaca Muerta compite con el mundo. Para hacerla cada vez más competitiva hay que bajar costos, y este parque apunta justamente a eso”, afirmó Nicola.

El funcionario explicó que muchas empresas trabajan junto a una red de proveedores que hoy se encuentran dispersos por distintos puntos de la ciudad. Concentrarlas en un mismo predio reducirá tiempos de traslado, simplificará la logística y favorecerá la interacción cotidiana entre clientes y proveedores.

La organización interna también buscará maximizar esa eficiencia mediante una sectorización por actividades. El relevamiento iniciado con la preinscripción permitirá cuantificar la demanda y ubicar empresas con perfiles similares en áreas específicas. “No voy a poner en el mismo lugar a quien produce asfalto que a quien fabrica aberturas. Queremos un parque ordenado y eficiente”, sintetizó Nicola.

Mariano Gaido, intendente de la ciudad de Neuquén: «Es la inversión pública y privada más importante de la historia de la ciudad de Neuquén. El Parque Industrial Capital da la posibilidad de acompañar el desarrollo de la provincia y la ciudad que más crecen del país«. Foto: Emiliano Ortiz.

El impacto económico proyectado refleja la magnitud del emprendimiento. Se estima que el Parque Industrial Capital podrá movilizar inversiones privadas por unos US$10.400 millones entre adquisición de tierras, construcción e instalación de empresas, con un potencial de desarrollo de hasta 5,2 millones de metros cuadrados construidos.

La conectividad también forma parte del concepto integral del proyecto. Además del acceso principal desde la Ruta Provincial 67, el masterplan contempla una segunda conexión vial al sur del parque, que desembocará en la avenida Conquistadores del Desierto. Será una avenida de cuatro carriles pensada para mejorar la circulación entre el PIC y el área urbana de Neuquén, distribuyendo el tránsito de vehículos livianos y pesados. Según adelantó Nicola, esta vía incorporará una bicisenda y estará preparada para el ingreso del transporte público de pasajeros. “Tenemos que pensar un parque al que la gente pueda llegar también en colectivo o en bicicleta”, sintetizó el funcionario.

“Es la inversión pública y privada más importante de la historia de la ciudad de Neuquén. El Parque Industrial Capital da la posibilidad de acompañar el desarrollo de la provincia y la ciudad que más crecen del país”, indicó el intendente Gaido, en una entrevista brindada a Río Negro Radio el pasado martes.

Radicarse en el Parque Industrial Capital tiene muchos beneficios

Para otorgar previsibilidad y seguridad jurídica, la Municipalidad de Neuquén lanzará “Invierta Neuquén Capital”, un régimen especial de incentivos tributarios por 10 años fuera de la tarifaria anual. La iniciativa busca generar 20.000 empleos directos y 20.000 indirectos, y acelerar el inicio de las obras.

El registro para empresas neuquinas inició el lunes 20 de julio y cerrará el 30 de agosto, e inmediatamente se abrirá el turno para firmas nacionales e internacionales hasta el 30 de septiembre. Tras ese cierre, el proyecto irá al Concejo Deliberante para ser sancionado antes de fin de año, dándole certeza normativa a los compradores.

Las obras del acceso principal del PIC ya están en marcha. Foto: gentileza Municipalidad de Neuquén.

Los incentivos clave para empresas neuquinas son:

Licencia comercial: Bonificación del 100% durante los primeros 5 años , que irá decreciendo desde el año 6 hasta llegar al 50% en el año 10.

, que irá decreciendo desde el año 6 hasta llegar al 50% en el año 10. Retributivos: Eximición del 100% durante los 10 años.

del 100% durante los 10 años. Derechos de construcción y tasa de baldío: 0% durante los primeros dos años. Pasado ese tiempo, la tasa de baldío aumentará fuertemente para frenar la especulación inmobiliaria.

Para sostener el 100% de los beneficios, las empresas deberán iniciar y terminar la obra en un plazo máximo de tres años desde el boleto de compraventa y radicar su flota vehicular en la ciudad. Si las obras sufren demoras, la bonificación en la licencia pasará del 100% al 50%.

Sector de estacionamiento previsto para el Parque Industrial Capital. Render cedido por la Municipalidad de Neuquén.

Por su parte, las empresas nacionales e internacionales tendrán un esquema diferenciado, con descuentos en construcción y tasas, pero con un régimen de licencia comercial adaptado. Según explicó Gastón Contardi, coordinador de Gestión Económica local, el esfuerzo fiscal se compensará con el movimiento económico, el patentamiento de vehículos y la llegada de nuevas firmas.

El funcionario aclaró que, además del régimen de beneficios impulsado por la Municipalidad, las empresas que se radiquen en el Parque Industrial Capital estarán también adheridos al programa provincial Invierta Neuquén. “No es solo lo que brinda la ciudad, sino también lo que brinda la provincia: el esquema de beneficios tributarios es fenomenal”, sostuvo.

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