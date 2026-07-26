Necrológicas de hoy, domingo 26 de julio de 2026

TAMBORINI, EDITH R. (Gringa) Falleció en Mar del Plata el 18/07 a los 61 años. Sus padres Enrry y Delia, sus hermanos Henry y María, sus hijos Juan y Martin y sus sobrinos Juana, Florencia, Malena y Joaquín participan su fallecimiento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma

SOBELVIO, ESTELA LEONOR Falleció en Neuquén el 18 de julio del 2026 a la edad de 70 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos serán velados en calle Antártida Argentina y Casilda y serán inhumados a las 9 hs del dia 26 de julio. En el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF