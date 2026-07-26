El Ipross sumó 20.000 beneficiarios y multiplicó sus ingresos desde el cambio de cálculo en los aportes

Los ingresos del Ipross mejoraron en el 2024 con un nuevo cálculo de las transferencias. Foto: M. Ochoa

El Ipross incorporó más de 20.000 personas a su cobertura en los últimos cinco años y ya supera los 165.000 beneficiarios incluidos en su red prestacional.

El “crecimiento sostenido” del padrón genera “una mayor presión” sobre el gasto en prestaciones y plantea “la necesidad de actualizar los convenios con clínicas y farmacias”, según surge de un informe elaborado por el organismo a partir de un requerimiento legislativo.

El pedido parlamentario fue realizado por los legisladores de Cambia Río Negro Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti y Claudio Doctorovich, con el acompañamiento del bloque de Vamos con Todos.

Más afiliados y más presión sobre las prestaciones

Los datos aportados por el instituto, que preside Ivana Porro, consignan un padrón total de 165.610 beneficiarios. De esa nómina, 102.381 son afiliados titulares y 63.229 corresponden a beneficiarios vinculados (92% son hijos e hijas).

Entre los titulares, el Ipross identifica además al sector pasivo, integrado por jubilados de Anses y provinciales y retirados de la Policía, que totaliza 31.058 personas.

El análisis técnico del organismo plantea que, por cada diez aportantes, el Ipross brinda “cobertura a otros seis familiares directos o indirectos, entre hijos, cónyuges y concubinos, entre otros vínculos”.

La relación entre titulares y beneficiarios “se mantiene estable”. Para el instituto, ese indicador “resulta relevante para la previsión actuarial” y permite sostener que “la carga de adherentes sobre el sistema creció en proporción al ingreso de nuevos titulares”.

Beneficiarios 165.610 Actual padrón de la obra social provincial, que consiste en 102.381 afiliados titulares y 63.229 beneficiarios vinculados (92% son hijos e hijas).

20.515 Beneficiarios incorporados a la red del Ipross en los últimos cinco años. Significa un alza del 14,13%.

El crecimiento del padrón fue sostenido durante los últimos años. En 2022, el Ipross contabilizaba 145.095 beneficiarios y, hasta mayo pasado, esa cifra había trepado a 165.610. Son 20.515 beneficiarios más en ese período, lo que representa un aumento acumulado del 14,13%.

El organismo vincula ese incremento con un mayor gasto prestacional y con la revisión de los actuales convenios con prestadores. En los últimos días, la conducción ratificó el propósito de avanzar desde el actual sistema de pago por cápita hacia contratos por prestaciones.

La Legislatura sancionó la Ley 5685 y se establece que las deducciones para el Ipross deben realizarse sobre el total de las remuneraciones.

Por su parte, el Ipross aseguró que “durante los últimos dos años no recibió notificaciones fehacientes de cortes o rescisión de contratos que hayan interrumpido formalmente el vínculo prestacional”.

El informe legislativo también permite observar un cambio significativo en la situación financiera del Ipross: desde 2024 dejaron de figurar los denominados “aportes del Tesoro Provincial” que cubrían parcialmente los déficits de la obra social.

Esa modificación se relaciona con la reforma de la base utilizada para calcular los aportes personales de los agentes públicos y las contribuciones patronales que corresponden al Estado provincial.

El salto de los recursos desde 2024

A fines de 2023, la Legislatura sancionó la Ley 5685, que ratificó los porcentajes de aportes de los agentes provinciales y municipales en actividad (afiliados obligatorios directos). La norma modificó la forma de las deducciones: los montos al Ipross pasan a calcularse sobre el total de las remuneraciones.

Hasta diciembre de ese año, el cálculo se efectuaba sobre los salarios “sujetos a aportes” (sumas remunerativas).

El cambio tuvo un impacto directo sobre los recursos del instituto. Por “aportes” y “contribuciones”, los ingresos destinados al sistema prestacional rionegrino alcanzaron los $32.216 millones durante 2023. En 2024, esa cifra ascendió a $111.385 millones.

El salto fue del 246% interanual, mientras que, en igual período, la masa salarial del Estado provincial creció en torno al 193%.

Esa modificación había sido requerida por Marcela Ávila cuando el entonces gobernador electo Alberto Weretilneck le propuso conducir el organismo. La exlegisladora planteó esa condición de financiamiento. Ávila logró esa inyección de recursos y el buscado ordenamiento, aunque en enero pasado dejó la conducción del instituto. Fue reemplazada por Porro, quien se desempeñaba como vicepresidenta.

La salida de Ávila fue vinculada con un manejo considerado demasiado técnico y rígido, incluso frente a las solicitudes políticas.

El financiamiento introducido se consolidó. Los recursos transferidos al Ipross durante el 2025 por “aportes y contribuciones” ascendieron a $202.772 millones, un 82% más que los envíos de 2024. En igual período, la masa salarial creció un 56%.

La fuerte recomposición de los recursos permite acompañar el crecimiento del padrón de beneficiarios.

El desafío del instituto provincial se mantiene en la modernización y la estructura prestacional que requiere actualizaciones permanentes.