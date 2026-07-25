Temporal en la cordillera: hay alerta naranja por lluvias y nevadas en Río Negro y Neuquén

La cordillera neuquina atraviesa un domingo con condiciones meteorológicas adversas, mientras distintas zonas de Río Negro y Neuquén permanecen bajo alertas por lluvias, nevadas y viento. En algunos sectores rige alerta naranja, mientras que la región sur de Río Negro y parte de la cordillera se encuentran bajo alerta amarilla.

El temporal mantiene el ingreso de aire frío y húmedo sobre la región cordillerana, con precipitaciones de variada intensidad y condiciones que pueden complicar la circulación, especialmente en los sectores de montaña.

Alerta naranja en la cordillera neuquina

Para este domingo, la cordillera de Neuquén presenta una alerta naranja por lluvias, nevadas y viento. Las condiciones meteorológicas pueden generar acumulación de nieve, reducción de la visibilidad y dificultades para transitar.

En tanto, la cordillera y la región sur de Río Negro se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias y nevadas.

Ante este escenario, se recomienda evitar la circulación durante la noche y la madrugada, consultar el estado de las rutas antes de viajar y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

La portación de cadenas físicas es obligatoria en los sectores donde las autoridades así lo establezcan.

Cómo se encuentran las rutas

Durante la jornada, las rutas de Río Negro y Neuquén se encontraban mayormente transitables, aunque Vialidad Nacional solicitó extremar las precauciones en la zona cordillerana por las bajas temperaturas y la presencia de hielo o nieve sobre la calzada.

Además, durante el sábado se registró una complicación en la Ruta Nacional 40, en la zona de Huemul, donde la calzada debió permanecer reducida por la caída de rocas.

Equipos viales trabajaron en el sector para restablecer la circulación y, pasadas las 19, Vialidad Nacional informó que la calzada había sido liberada.

Sin embargo, el organismo solicitó transitar con precaución en la zona debido a la posibilidad de nuevos desprendimientos, especialmente ante la continuidad de las alertas meteorológicas por lluvias, nevadas y viento.