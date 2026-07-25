Grave choque en la Ruta 40: el temporal de nieve complica la cordillera y vuelve peligroso el tránsito

Las rutas cordilleranas presentan las mayores complicaciones en esta época del año: la presencia de nieve y hielo negro ya causó varios siniestros viales, algunos de ellos fatales. Este sábado 25 de julio, bajo una nueva alerta meteorológica para Neuquén y Río Negro, se registró otro choque, por lo que Vialidad reiteró la necesidad de circular con extrema precaución.

Grave choque en la Ruta 40

El nuevo siniestro se produjo cerca de las 10 sobre la Ruta Nacional 40, cerca del cerro Tronador y de El Bolsón.

Según la información brindada por medios locales, el choque fue semiformal entre un colectivo de turismo y una trafic. El episodio montó un gran operativo ya que se trata de una de las zonas más transitadas en esta temporada de invierno.

Al lugar arribó una ambulancia, pero afortunadamente no se registraron heridos; sin embargo, debido al fuerte impacto, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales.

Foto: gentileza, Noticias de la Comarca

Si bien se intenta esclarecer cómo fue el choque, las autoridades adelantaron que la principal causa estaría vinculada a la presencia de hielo y nieve en la calzada. Por otra parte se informó que Vialidad se dispuso a retirar los vehículos del lugar y por ello se registraron algunas demoras.

Recomendaciones para circular

Maniobras suaves: No acelerar ni frenar con violencia. Utilizar la caja de cambios para rebajar la marcha de forma gradual y aprovechar el freno motor en lugar de pisar el pedal de freno bruscamente.

No acelerar ni frenar con violencia. Utilizar la caja de cambios para rebajar la marcha de forma gradual y aprovechar el freno motor en lugar de pisar el pedal de freno bruscamente. Velocidad y distancia: Reducir considerablemente la velocidad y ampliar de forma notoria la distancia de seguridad con el vehículo de adelante, ya que el frenado demanda mucho más espacio.

Reducir considerablemente la velocidad y ampliar de forma notoria la distancia de seguridad con el vehículo de adelante, ya que el frenado demanda mucho más espacio. Zonas críticas: Evitar detener el vehículo en curvas, pendientes, puentes o lugares con visibilidad reducida. Si es necesario parar, hacerlo fuera de la calzada.

Evitar detener el vehículo en curvas, pendientes, puentes o lugares con visibilidad reducida. Si es necesario parar, hacerlo fuera de la calzada. Seguir las huellas: En tramos con acumulación de nieve, procurar circular siguiendo las marcas dejadas por otros vehículos que pasaron previamente.

En tramos con acumulación de nieve, procurar circular siguiendo las marcas dejadas por otros vehículos que pasaron previamente. Prioridades en montaña: Recordar que en los caminos con pendientes tienen prioridad de paso los vehículos que van ascendiendo. Respetar siempre las indicaciones de los banderilleros y del personal de seguridad (Vialidad, Gendarmería o Defensa Civil).

Qué hacer si te quedas detenido en la ruta

Permanecer en el auto: El vehículo es el lugar más seguro y protegido frente al temporal; no intentes caminar buscando ayuda a pie bajo la tormenta.

El vehículo es el lugar más seguro y protegido frente al temporal; no intentes caminar buscando ayuda a pie bajo la tormenta. Ventilación y calefacción: Mantener el auto cerrado pero con una pequeña entrada de ventilación para renovar el aire. Encender el motor en intervalos breves para templar el interior, cuidando que el caño de escape no quede tapado por acumulación de nieve.

Mantener el auto cerrado pero con una pequeña entrada de ventilación para renovar el aire. Encender el motor en intervalos breves para templar el interior, cuidando que el caño de escape no quede tapado por acumulación de nieve. Visibilidad: Mantener el techo del vehículo limpio de nieve para facilitar que sea visto por los equipos de rescate.

Antes de salir: planificá tu viaje con nuestro mapa interactivo

Si estás por salir a la ruta, recordá que podés consultar el Mapa Interactivo de Viajes y Turismo de Diario RÍO NEGRO. Diseñado especialmente para llevar en el celular, esta plataforma te ofrece el estado de los pasos fronterizos en tiempo real, información geolocalizada y las mejores recomendaciones de destinos, miradores y actividades para disfrutar en el camino. Una herramienta clave de servicio e inspiración para que tu próxima aventura por la Patagonia sea segura y completa. Hacé clic acá para ingresar al mapa y planificar tu recorrido.