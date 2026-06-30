Brasil pierde a uno de sus titulares para el duelo ante Noruega por los octavos del Mundial

Luego de una fase de grupos en la que fue de menos a más, la Selección de Brasil le dio vuelta el partido a Japón y consiguió un triunfo agónico gracias a un gran gol de Gabriel Martinelli para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

El próximo domingo, la Verdeamarela se medirá con Noruega -que derrotó a Costa de Marfil– por un lugar entre los ocho mejores y este martes se confirmó una mala noticia para su entrenador italiano, Carlo Ancelotti.

Lucas Paquetá, que fue titular en los cuatro partidos que disputó el Pentacampeón en el certamen, terminó con molestias el primer tiempo frente al conjunto asiático y los estudios médicos arrojaron el peor panorama: sufrió un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo. De esta manera, el jugador de Flamengo se suma a Raphinha en la lista de lesionados.

Neymar consoló a Paquetá luego de que sintiera la molestia en la parte posterior del muslo izquierdo. (Foto: AFP)

Según informó la Confederación Brasileña de Fútbol, el mediocampista seguirá un protocolo de tratamiento intensivo con el objetivo de recuperarse y volver a la actividad lo antes posible, aunque podría perderse el resto de la competencia.

En el duelo del lunes ante Japón, Ancelotti decidió reemplazarlo por el centrodelantero Endrick tras el entretiempo y modificar por completo el esquema, ya que Brasil necesitaba remontar el resultado para meterse en los octavos de final.

De cara al cruce con Noruega, el DT deberá definir quién ocupará su lugar. La principal duda pasa por si apuesta por un volante –Danilo, de Botafogo, aparece como principal candidato– o si elige una variante más ofensiva, con nombres como Neymar o Endrick.