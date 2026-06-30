Joven muerto en Viedma: formularon cargos contra el principal sospechoso y quedó detenido

La Justicia de Río Negro formuló este martes cargos contra Martín Samuel Len, de 32 años, por el homicidio de Braian Dumrauft, el joven hallado sin vida el lunes en una vivienda de la calle 35 al 500, en el barrio 22 de Abril de Viedma. El juez de Garantías Guillermo Martín González Sacco hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó que el acusado permanezca en prisión preventiva durante tres meses mientras avanza la investigación.

La acusación fue sostenida por la fiscal Mariana Giammona, junto a la fiscal adjunta Candelaria Mulineaux, mientras que la defensa estuvo a cargo de las defensoras oficiales María Paz Álvarez y Adrián Roberto Zimmermann.

La reconstrucción de la Fiscalía sobre cómo ocurrió el homicidio

Durante la formulación de cargos, Giammona sostuvo que el hecho ocurrió el 29 de junio en la casilla donde residía el imputado, en el barrio 22 de Abril. Según la acusación, Len habría golpeado a Dumrauft y luego le provocó múltiples heridas de arma blanca en ambos lados del cuello y en el tórax derecho.

La representante del Ministerio Público Fiscal detalló que, al momento del hallazgo, la víctima presentaba además contusiones en el cuero cabelludo y heridas cortantes en ambos antebrazos y en una de sus manos, lesiones que, en esta etapa inicial de la investigación, permitieron calificar el hecho como un homicidio.

La médica forense que intervino en el lugar indicó que, de acuerdo con la observación del cuerpo, la muerte se habría producido entre la medianoche y las 3 de la madrugada del 29 de junio.

Cómo comenzó la investigación

La Fiscalía informó que cuenta con el acta del procedimiento realizado por personal de la Comisaría Primera, del que surge que efectivos policiales acudieron al lugar tras un aviso y encontraron al imputado junto a otras dos personas. Según esa documentación, en ese momento el propio Len manifestó que había matado a una persona, circunstancia en la que fue inmediatamente detenido.

El Gabinete de Criminalística trabajó durante varias horas en la escena debido a que el cuerpo se encontraba cubierto con una gran cantidad de frazadas, situación que demoró las pericias. La identidad de la víctima pudo establecerse posteriormente mediante pericias dactiloscópicas, ya que no llevaba documentación.

Además, la Fiscalía incorporó entrevistas a vecinos del barrio, quienes señalaron que el imputado vivía desde hacía aproximadamente un mes en la casilla donde ocurrió el hecho y aportaron datos sobre su rutina.

También declaró la madre de la víctima, quien relató haber visto una fotografía publicada por su hijo en un estado de WhatsApp durante una salida nocturna en la que aparecía junto al ahora imputado. La Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) brindó asistencia y acompañamiento a la familia.

Las pruebas que restan producir

Giammona explicó que durante la investigación ya se realizaron allanamientos para secuestrar elementos de interés, entre ellos la ropa que habría utilizado el acusado durante el hecho. Indicó que, al presentarse en la dependencia policial, Len estaba limpio, recién bañado y con curaciones en las lesiones que presentaba.

La fiscal agregó que aún restan numerosas medidas probatorias, entre ellas entrevistas a familiares del imputado, pericias telefónicas, toxicológicas, genéticas y el análisis integral de toda la evidencia secuestrada. Asimismo, informó que el lugar del crimen continúa preservado y que este martes intervino el área de reconstrucción virtual para relevar la escena.

El pedido de prisión preventiva

Al solicitar la prisión preventiva, la Fiscalía sostuvo que el imputado posee una condena previa de ejecución condicional por un hecho de violencia y argumentó que existe un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación debido a las pruebas pendientes y a la relación existente entre el acusado, la víctima y posibles testigos.

La Defensa Pública no se opuso a la formulación de cargos al considerar que se encontraban reunidos los requisitos legales para esta instancia, aunque sostuvo que existen imprecisiones que buscará esclarecer durante los cuatro meses previstos para la investigación preparatoria.

Sin embargo, rechazó el pedido de prisión preventiva al afirmar que la Fiscalía no acreditó de manera suficiente el riesgo de entorpecimiento ni justificó el plazo solicitado. Además, señaló que muchas de las medidas pendientes podrían realizarse en un tiempo menor y que varias pericias no admiten intervención del imputado.

La defensora también remarcó que el acusado se presentó voluntariamente ante la Policía para ponerse a disposición de la Justicia, conducta que, a su entender, resulta incompatible con una intención de obstaculizar la investigación. Como alternativa, propuso la colocación de una tobillera electrónica.

Finalmente, el juez tuvo por formulados los cargos contra Martín Samuel Len como presunto autor del delito de homicidio, conforme a los artículos 79 y 45 del Código Penal, y resolvió dictar su prisión preventiva por el plazo de tres meses al considerar acreditado el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Un caso que conmocionó a Viedma

El crimen generó una fuerte conmoción en la capital rionegrina luego de que, durante la mañana del lunes, Braian Dumrauft fuera encontrado sin vida en una vivienda del barrio 22 de Abril.

Horas después del hallazgo, un hombre se presentó espontáneamente en la Comisaría Primera de Viedma y manifestó haber dado muerte a otra persona. A partir de esa declaración quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia.

Con la formulación de cargos concretada este martes, la causa ingresó formalmente en la etapa de investigación preparatoria, durante la cual la Fiscalía continuará reuniendo pruebas para reconstruir cómo ocurrió el homicidio y determinar las circunstancias que rodearon la muerte de Braian Dumrauft.