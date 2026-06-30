Dólar hoy: el balance de junio 2026 define la nueva brecha del dólar oficial, el MEP y el CCL

La city argentina pone en marcha sus operaciones este martes 30 de junio 2026, clausurando formalmente la primera mitad del año en un marco de sólida estabilidad macroeconómica y convergencia cambiaria. Según los indicadores de coyuntura del Banco Central (BCRA), los mecanismos de esterilización de pesos y el ingreso regular de divisas del agro permitieron atravesar el periodo de mayor demanda estacional por aguinaldos, sin ruidos en las reservas internacionales.

En esta última jornada de balances institucionales, el dólar oficial mantiene el compás de su microdevaluación diaria, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL inician la rueda bursátil exhibiendo una bajísima dispersión de precios y brechas acotadas.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: martes 30 de junio 2026

El dólar oficial arranca la rueda de este martes 30 de junio 2026, en las pizarras del Banco Nación (BNA), a:

$1.445 para la compra.

$1.495 para la venta, un valor de referencia que consolida el sendero de devaluación administrada implementado por la autoridad monetaria.

De esta manera, el dólar tarjeta, parámetro impositivo obligatorio para el cálculo de los consumos turísticos y los servicios de streaming liquidados en moneda extranjera, se posiciona en los:

$1.943,50.

Los informes diarios del BNA reflejan que esta cotización del dólar oficial minorista funciona como el principal vector de previsibilidad para las transacciones del sector comercial mayorista, de cara al segundo semestre.

Una a una, las cotizaciones de los bancos este martes 30 de junio 2026: ¿a cuánto cotiza en Banco Nación?

El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central.

En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1445 1495 Banco Nación 1445 1495 Banco ICBC 1440 1495 Banco BBVA 1450 1500 Banco Supervielle 1454 1509 Banco Ciudad de Bs As 1435 1495 Banco Patagonia 1450 1500 Banco Hipotecario 1460 1500 Banco Santander 1450 1500 Banco Credicoop 1450 1500 Banco Macro 1445 1505 Banco Piano 1455 1510 Banco BPN 1435 1505

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: martes 30 de junio 2026

En el mercado de capitales y títulos públicos, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza esta mañana a:

$1.505, manteniendo un comportamiento plano que transmite tranquilidad al circuito de pequeños ahorristas locales.

En paralelo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.555, consolidado firmemente por debajo de sus techos históricos como la vía formal preferida por las empresas corporativas para gestionar obligaciones con el exterior.

La calma simultánea, observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL, responde directamente a las tasas de interés reales vigentes y a los canjes de deuda instrumentados por el Tesoro.

Balance del rendimiento cambiario: el cierre del último día de junio 2026

La rueda final de junio 2026 permite trazar un resumen del rendimiento cambiario, que los analistas tildan de estructural. En las últimas 24 horas, el comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL ratificó el ordenamiento fiscal: el mercado regulado avanzó de acuerdo a lo pautado, mientras que los tipos de cambio financieros registraron oscilaciones marginales inferiores al 0,5%.

Esta dinámica le quitó presión al circuito informal de la City porteña, donde el dólar blue abre hoy sin variaciones a:

$1.490 para la compra.

$1.510 para la venta, operando en una paridad casi exacta con el MEP y con una brecha general estabilizada en un dígito.

Análisis semestral: las tres variables clave que explican la estabilidad de junio 2026

Al analizar en profundidad el rendimiento de los mercados a lo largo de este tramo final del mes, se evidencia una madurez del programa monetario frente a la estacionalidad de mitad de año.

Los especialistas coinciden en que la pax cambiaria que exhibieron el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL se sostuvo sobre tres pilares: la absorción de excedentes mediante instrumentos de deuda del Tesoro, la regularidad en la liquidación de la cosecha gruesa, y el desarme selectivo de carteras por parte de empresas que necesitaban liquidez en pesos para afrontar salarios.

Este análisis de fin de ciclo confirma que el sistema financiero ingresa al segundo semestre de 2026 libre de ruidos devaluatorios, y con expectativas inflacionarias contenidas.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia al cierre de junio 2026

Martes 30 de junio 2026. En Neuquén, el dólar oficial inicia sus operaciones en el Banco Provincia a:

$1.435 para la compra.

$1.505 para la venta.

Martes 30 de junio 2026. En Río Negro, el dólar oficial se oferta en Banco Patagonia a: