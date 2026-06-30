Un adolescente fue baleado por un compañero en una escuela de Cutral Co: habría ingresado el arma en la mochila

Un escenario de extrema tensión y preocupación se vivió este martes en la localidad de Cutral Co, luego de que un alumno de 13 años resultara herido por un disparo de arma de fuego en el interior de una escuela pública, efectuado de manera accidental por un compañero de curso.



Alerta en el CPEM N.º 6

El hecho se registró alrededor de las 14:20 horas en las instalaciones del CPEM N.º 6, ubicado en la intersección de la Avenida Olascoaga y la calle Entre Ríos. Tras un llamado de urgencia de la vicedirectora del establecimiento, personal del Departamento Comando Radioeléctrico se hizo presente en el lugar.

De forma simultánea, la consigna policial del hospital local informó el ingreso del menor de 13 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en su brazo izquierdo, con orificio de entrada y salida.

Ante la demora de la ambulancia solicitada por el colegio, el estudiante tuvo que ser trasladado al nosocomio en un vehículo particular por su tía. Afortunadamente, según trascendió, se encontraría fuera de peligro.

El estruendo en plena clase

Fuentes de la investigación, narraron a Diario Río Negro que luego de entrevistar a las autoridades y a la docente del curso, la profesora escuchó un fuerte estruendo dentro del aula. Inmediatamente después, el alumno manifestó sentir un intenso dolor y comenzó a sangrar visiblemente en su brazo.

Una vez que se evacuó el aula, el presunto autor del disparo fue aislado en otro salón del colegio, donde habría reconocido que la detonación fue mientras manipulaba el arma.

El hecho ocurrió este martes 30 en la institución ubicada sobre Avenida Olascoaga y la calle Entre Ríos.

La mochila y proyectil 9 mm

Al resguardar la escena, el personal policial y los peritos detectaron evidencias contundentes del peligroso episodio: una vaina servida, un proyectil similar al de un calibre 9 mm y un orificio de impacto en el pupitre donde se encontraba sentado el menor que originó el disparo.

Asimismo, los investigadores presumen que el arma de fuego estaba guardada dentro de la mochila del propio alumno.

En el caso tomó intervención la Comisaría 14° y el fiscal Federico Cuneo. Al tratarse de menores de edad involucrados, las autoridades confirmaron que no habrá persecución penal contra el presunto autor, aunque se ha iniciado una exhaustiva investigación para determinar el contexto familiar y el origen del arma de fuego que ingresó a la institución educativa.