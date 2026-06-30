Colesterol alto: las actividades físicas que más ayudan a bajar el LDL y proteger el corazón

Cuando se habla de colesterol alto, la alimentación suele ocupar el primer lugar. Sin embargo, el ejercicio también cumple un papel fundamental. Mantenerse activo ayuda a disminuir el colesterol LDL, conocido como «malo», favorece el aumento del colesterol HDL o «bueno» y reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

De acuerdo con organismos como la American Heart Association y especialistas de Mayo Clinic, incorporar movimiento a la rutina diaria puede generar beneficios importantes para el corazón, incluso sin realizar entrenamientos intensos. La clave está en la constancia.

Caminar todos los días sigue siendo una de las mejores opciones

No hace falta correr una maratón para cuidar el corazón. Caminar a paso ligero durante unos 30 minutos, al menos cinco días por semana, mejora la circulación, fortalece el sistema cardiovascular y contribuye a controlar los niveles de colesterol.

Los especialistas recomiendan mantener un ritmo que acelere la respiración, pero que permita mantener una conversación.

Cinco ejercicios que ayudan a mejorar el colesterol

1. Caminar a buen ritmo

Es una actividad accesible para la mayoría de las personas y una de las más estudiadas por sus beneficios cardiovasculares. Además de favorecer el control del colesterol LDL, ayuda a regular la presión arterial y el peso corporal.

2. Subir escaleras

Elegir las escaleras en lugar del ascensor es un hábito sencillo que incrementa el gasto energético, fortalece las piernas y mejora la salud del corazón. Repetido de manera habitual, también contribuye a mejorar el perfil lipídico.

3. Andar en bicicleta

Ya sea en exteriores o sobre una bicicleta fija, pedalear entre 20 y 30 minutos representa un excelente ejercicio aeróbico. Además de ayudar a disminuir el colesterol malo, protege las articulaciones y favorece la resistencia física.

4. Nadar o practicar aquagym

Las actividades acuáticas ofrecen un entrenamiento completo con bajo impacto sobre las articulaciones. Tanto la natación como el aquagym fortalecen el sistema cardiovascular, mejoran la capacidad pulmonar y colaboran con el control del colesterol.

5. Bailar

Bailar combina ejercicio, coordinación y diversión. Practicado de forma frecuente, ayuda a fortalecer músculos y huesos, mejora la capacidad cardiorrespiratoria y también contribuye a reducir el estrés, otro factor relacionado con la salud cardiovascular.

La regularidad es más importante que el esfuerzo extremo

Muchas personas abandonan el ejercicio porque creen que necesitan realizar entrenamientos exigentes para obtener resultados. Sin embargo, los especialistas sostienen que la continuidad tiene un impacto mucho mayor que la intensidad ocasional.

Elegir una actividad que resulte agradable aumenta las posibilidades de mantener el hábito en el tiempo. Caminar con amigos, bailar en casa o utilizar la bicicleta para desplazarse son alternativas que, sostenidas de manera regular, pueden marcar una diferencia significativa en la salud.

El ejercicio debe acompañarse con otros hábitos saludables

La actividad física ofrece mejores resultados cuando forma parte de un estilo de vida saludable. Llevar una alimentación equilibrada, evitar el tabaquismo, controlar el peso y realizar controles médicos periódicos son medidas que ayudan a mantener el colesterol bajo control y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.