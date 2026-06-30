Pesos pesados de la fiscalía van por un cargo de juez de Garantías de Neuquén

El TSJ le pidió al Consejo de la Magistratura que la persona seleccionada asuma funciones de ejecución penal. Foto Florencia Salto.

Siete fiscales del caso competirán por un puesto de juez de Garantías en Neuquén. María Eugenia Titanti, Juan Manuel Narvaez, Valeria Panozzo, Silvia Moreira, Manuel Islas, Paula González y hasta Natalia Rivera de Chos Malal se inscribieron en el concurso.

Como el perfil incluye competencia en Ejecución Penal también se anotó Natalia Lacoste, que es la asistente letrada del ministerio público que interviene en estos casos.

Este es el primero de tres cargos que el Tribunal Superior de Justicia le pidió cubrir al Consejo de la Magistratura, tras las vacantes que dejaron Mauricio Zabala (fiscal jefe), Estefanía Saulí (jueza del Tribunal de Impugnación) y Gustavo Ravizzoli (defensor de circunscripción penal).

El concurso terminó con un récord de inscriptos: en total hay 22 postulantes. El examen escrito será el 30 de septiembre, mientras que el oral está previsto para los días 1 y 2 de octubre.

El jurado evaluador estará integrado por Julián Ercolini (juez federal en Comodoro Py) y Juan José Nazareno Eulogio (juez del Tribunal de Impugnación).

El listado de inscriptos se completa con cuatro integrantes de la defensa pública provincial: Luciana Petraglia, José María Maitini, Andrea Rapazzo y Silvia Acevedo.

Además de Andrea Calarame, que es funcionaria de la oficina de seguimiento y ejecución penal de Cutral Co.

También se anotaron el juez de Garantías de Río Negro, Juan Pedro Puntel, dos defensoras penales de Cipolletti, Silvana Soledad Ayenao y Patricia Fernández, las abogadas María Valeria Recalde, María Natalia Blanco y sus colegas Esteban Sampayo y Santiago Ezequiel Suárez.

De la justicia federal se candidatearon AnaMaría Rodríguez, directora de la Ofiju subsede Neuquén, y Bruno Disiot, que trabaja en la defensoría federal de Neuquén.

A un paso de la designación

El concurso que ya culminó es el de defensor penal de Villa La Angostura. Si bien había 14 postulantes originalmente, a la etapa de entrevista personal llegaron solo dos.

El ganador fue Gabriel Siciliano, un abogado de 37 años nacido en Capital Federal y egresado de la Universidad Católica Argentina. Obtuvo una calificación final de 65,94 puntos de un máximo de 100.

En segundo lugar quedó Mayca Irina Balaguer con 60,30 puntos. Ella es funcionaria en la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente en Villa La Angostura.

Siciliano desarrolló el grueso de su carrera en la justicia federal. En 2025 pasó al ministerio público de la defensa de Neuquén. Juró como asesor jurídico de la IV Circunscripción Judicial (ahora región Lagos del Sur) con asiento de funciones en la ciudad de Junín de los Andes abocado a los casos de microtráfico de drogas (narcomenudeo).