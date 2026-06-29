Buenas noticias para Argentina: Cuti Romero entrena a la par del grupo y apunta a Cabo Verde

La fase de grupos de la Selección Argentina fue perfecta y el único matiz estuvo en el golpe que recibió Cristian Romero en la rodilla, una molestia que encendió las alarmas en la previa del cierre de la primera ronda.

En la victoria frente a Austria por la segunda fecha, Lionel Scaloni decidió reemplazar al «Cuti» en el complemento luego de que sintiera molestias en la zona afectada. Finalmente, el defensor no sufrió una recaída, aunque el dolor llevó al cuerpo técnico a preservarlo y dejarlo fuera del duelo ante Jordania.

Este lunes, en Kansas City, el entrenador recibió una gran noticia: el zaguero surgido de Belgrano volvió a entrenarse a la par del grupo y crece el optimismo para que pueda estar disponible en el inicio de la fase eliminatoria.

De todas maneras, en los próximos días Scaloni deberá decidir si lo arriesga en los 16avos del Mundial 2026 frente a Cabo Verde, partido que se jugará el próximo viernes 3 de julio desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, o si mantiene a Nicolás Otamendi, capitán ante Jordania, para acompañar a Lisandro Martínez en la zaga central.

Más allá de la presencia o no del «Cuti», el entrenador todavía mantiene otras dos dudas para definir el once. Por un lado, Lautaro Martínez y Julián Álvarez pelean por el puesto de centrodelantero y, por otro, Facundo Medina y Nicolás Tagliafico compiten por quedarse con el lateral izquierdo.