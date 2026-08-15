Necrológicas de hoy, sábado 15 de agosto de 2026

RÍOS, CARLOS PEDRO DE JESUS Todo el equipo del Ministerio de Gobierno participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña con mucho afecto a Agustín y toda su familia en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el amor compartido y en la tranquilidad de haberlo acompañado en paz.

HERMENDA, DEL CASTILLO Falleció en Neuquen el día 12 de Agosto a la edad de 79 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 12:00 hs. del dia 13 de agosto del 2026 en el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF

LAVIN MOLINA, MIGUEL SEGUNDO Falleció en Río Negro el día 12 de Agosto a la edad de 72 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 11:00hs. del dia 13 de agosto del 2026 en el Cementerio progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

RÍOS, CARLOS PEDRO DE JESUS El Gobernador Alberto Weretilneck participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña con afecto a su hijo, el Ministro de Gobierno Agustín Ríos, y a toda su familia en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el amor compartido y en la tranquilidad de haberlo acompañado en paz.