Novedades, imperdibles y pequeños tesoros: los seis libros que propone Lecton para esta semana

Puerto Stanley

Nicolás Cassese

El escritor y periodista Nicolás Cassese vuelve sobre la guerra de Malvinas, pero desde el punto de vista de los habitantes locales. La novela comienza el 1 de abril de 1982, cuando los cerca de dos mil habitantes de Stanley no saben todavía lo que está por ocurrir. Entre ellos está James, un adolescente que encuentra refugio en el fútbol y en sus dibujos de aves mientras su familia atraviesa su propia crisis. La llegada de la guerra modifica de golpe la vida de un pueblo aislado y hasta entonces ajeno a los grandes conflictos internacionales.



Basada en personajes y circunstancias reales, la novela reconstruye ese momento desde la intimidad de quienes quedaron atrapados en el centro de una disputa que los excedía. Cassese se detiene en amistades, familias y amores que empiezan a quebrarse cuando la guerra altera las reglas de la vida cotidiana.



Ese mundo cotidiano se combina con una trama de intriga que incluye curas convertidos en espías, funcionarios que intentan abandonar las islas, radios clandestinas y la persecución del padre de James por parte del Irlandés, jefe de la Policía Militar argentina. El resultado es una novela coral que busca reconstruir no solamente qué ocurrió durante aquellas semanas de 1982, sino cómo la guerra se filtró en las relaciones.



Cassese publicó también los libros “Los Di Tella”, “El secreto de San Isidro” y “Viento”, en coautoría con Santiago Lange.



Historia fragmentada de una madre

Cristina Mabel González



En Historia fragmentada de una madre, Cristina Mabel González vuelve sobre la figura de una madre muerta a través de una voz en primera persona que recorre los pasillos de la memoria. Pero ese reencuentro no se produce solamente a través de los recuerdos: ocurre, sobre todo, en el lenguaje. Las palabras, los silencios, lo dicho y lo que quedó sin decir se convierten en materia de una búsqueda que intenta reconstruir un vínculo que el tiempo y la muerte fragmentaron.

La escritura se vuelve así una forma de inventar otra gramática para ese encuentro. González alterna registros coloquiales con pasajes de tono poético y juega con las formas convencionales de la narración para encontrar un lenguaje capaz de alojar aquello que la normativa habitual no alcanza a decir. La madre aparece como figura, memoria y lenguaje primordial; la narradora, mientras tanto, reorganiza los fragmentos de esa historia para hacerlos dialogar. Más que reconstruir linealmente una vida, el libro propone una poética de la memoria y de sus restos.

August Eschenburg

Steven Millhauser

A fines del siglo XIX, mientras el tren y la fotografía transforman la manera de recorrer y registrar el mundo, August Eschenburg descubre otra forma de crear ilusiones: construir autómatas capaces de reproducir con asombrosa precisión los gestos y emociones humanas. Hijo de un relojero y dotado de un talento extraordinario para la mecánica, el joven provinciano llega a Berlín, donde sus criaturas despiertan fascinación y desconcierto. Sus muñecos animados lo llevan de los escaparates de las tiendas a la vida nocturna de una ciudad cada vez más moderna, entre el asombro, el deseo y una melancolía difícil de nombrar.



Steven Millhauser construye alrededor de su protagonista una historia sobre la fascinación por las máquinas y el límite cada vez más incierto entre lo humano y lo artificial. Mientras una nueva sensibilidad urbana avanza y el cinematógrafo anuncia otra manera de producir ilusiones, los autómatas de Eschenburg empiezan a quedar fuera de época. Esta nueva edición recupera la primera traducción argentina de la obra, realizada por Marcelo Cohen, y permite volver a una de las ficciones más singulares de Millhauser, donde la imaginación, la tecnología y la belleza de lo extraño se encuentran.

Cruzar la galaxia

Beatriz Isoldi

Esta es una novela sobre la búsqueda de sentido en un mundo atravesado por la incertidumbre. Con una escritura minimalista y episódica, Beatriz Isoldi sigue el recorrido interior de un personaje que intenta comprender su lugar en el tiempo y en el universo, mientras se enfrenta a la ausencia de certezas y a la sensación de que nada ofrece ya respuestas definitivas. El viaje que propone el título es, en ese sentido, tanto exterior como íntimo: cruzar la galaxia es también atravesar la propia conciencia.



Con una extensa trayectoria como novelista, cuentista y ensayista, Isoldi construye una literatura atenta a las preguntas sobre el destino, la identidad y aquello que vuelve significativa una vida. Cruzar la galaxia propone así una lectura que excede la historia de su protagonista: invita a pensar en la relación entre azar y destino y en la posibilidad de que cada existencia forme parte de un tiempo mucho más amplio que el que alcanzamos a percibir. La autora, presidenta de Gente de Letras y ganadora de diversos premios literarios, suma con esta obra una nueva exploración a una trayectoria iniciada en 1993.

La constancia del mar

Elizabeth Bowman



Diez años después de una traición que destruyó su juventud y el amor que la unía a Marcus Bailey, Myriam Everglott ha conseguido construir una vida tranquila en la campiña inglesa. Pero el regreso de Marcus reabre aquello que creía enterrado: la herida, la culpa, el deseo y las palabras que quedaron sin decir. Una antigua carta fue el origen de la separación; ahora, el reencuentro obliga a ambos a enfrentarse con una historia que el tiempo no consiguió borrar.

Elizabeth Bowman construye en La constancia del mar una novela de romance histórico atravesada por los secretos familiares, las segundas oportunidades y la persistencia del amor. Entre antiguas mansiones, jardines y paisajes de la campiña inglesa, la historia recupera algunos de los motivos clásicos del género —la traición, el reencuentro y las promesas incumplidas— para preguntarse qué sucede cuando aquello que creíamos perdido vuelve a aparecer. Un relato para quienes disfrutan de los amores que sobreviven al tiempo y de las historias en las que el pasado siempre encuentra la manera de regresar.

Cielo, camino a la Ópera de París

Chiara F. Citterio

Novela gráfica para primeros lectores, acompaña a una perrita en su primer gran viaje: el que empieza cuando se anima a salir de lo conocido para escuchar su propia voz y encontrar un lugar en el mundo. Cielo tiene un sueño y una búsqueda: quiere ser libre, y descubre en la música una manera de acercarse a aquello que desea.



Pensada para lectores a partir de los 7 años, la historia propone una aventura sobre la libertad, los sueños y el descubrimiento de las propias posibilidades. Su autora, Chiara F. Citterio, conocida internacionalmente como Chiara Francia, comenzó a publicar muy joven y también es actriz y estudiante de Artes. En este nuevo libro, combina su interés por los personajes y las historias con una protagonista pequeña que emprende un viaje enorme: animarse a descubrir quién quiere ser.